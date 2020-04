Casados con hijos: las verdaderas razones de la ausencia de Érica Rivas

La familia Argento como en los viejos tiempos

Casados con hijos ya no tendrá a su elenco original. Érica Rivas no será María Elena y, tal vez, no haya ninguna María Elena cuando se estrene la obra en enero. Más allá de versiones o rumores parece quedar claro que el tipo de humor que representó a esta familia hace tres décadas, en la original Married... With Children y hace 15 años en la versión argentina, en un contexto social actual menos permeable a lo políticamente incorrecto metió la cola en el armado de este esperado montaje que tiene pensado hacer hasta tres funciones en el Gran Rex, la sala teatral más grande de la ciudad.

La mañana del 13 de este mes la productora de Gustavo Yankelevich anunció que el estreno de la versión teatral de Casados con hijos se pasaba del 12 de junio al 15 enero de 2021 por motivos más que evidentes: conoravirus , cuarentena, distanciamiento social. "Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato y Darío Lopilato volverán a interpretar a los integrantes de la familia Argento para protagonizar la obra de teatro del programa que se convirtió en un clásico de la televisión argentina, decía el comunicado que todavía se puede leer en Ticketet, Pero no decía nada de los famosos vecinos de los Argento: la dupla actoral que conformaban Marcelo de Bellis y Érica Rivas.

Recién ante una consulta de LA NACION quedó en claro que la actriz de aquella memorable situación final de la película Relatos salvajes no formaba parte de Casados con hijo s. Desde la productora aclararon que el personaje de María Elena no va a estar pues Rivas se había comprometido de palabra a firmar el contrato y en todos estos meses no lo había hecho, como sí los otros cinco actores.

Cuatro días después, la actriz rompió el silencio . "Quiero aclarar que yo no me bajé del proyecto en el Gran Rex. Y no es verdad que tenga compromisos laborales que me impidan hacerlo en la nueva fecha anunciada. Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar" , escribió en su cuenta de Instagram. Consultada por este medio si quería ampliar su versión de los hechos, la actriz agradeció la propuesta pero optó por el silencio. La misma actitud tomó Gustavo Yankelevich.

Desde ese momento poco más se supo, sólo algunas declaraciones aisladas. Como la de su marido en la ficción: "Estamos felices y tristes a la vez porque la de Érica es una baja sensible. Pensé en dar un paso al costado, porque mi personaje es el que más relación tiene con el personaje de Érica, pero me dijeron que no. Me consta que la producción hizo todo lo posible para que ella esté, pero no llegaron a un acuerdo", señaló De Bellis ; y la del propio productor: "Nadie va a hacer de María Elena", agregó Yankelevich.

Al parecer, las tensiones entre la actriz y la productora venían desde hace tiempo. Desde la productora RGB afirman que Rivas era la única que no había firmado su contrato. El punto central, deslizan, fue la adaptación de aquel éxito televisivo. Durante los encuentros la intérprete habría intentado impulsar el nombre de una autora para que se haga cargo del guion , punto que fue rechazado por la productora que siempre apostó por Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón, los mismos que hicieron los guiones de la versión para Telefe.

En el diálogo entre las partes, Rivas habría aceptado esa condición en noviembre del año pasado y a los días se anunció al elenco completo de Casados con hijos. Así fue como la maquinaria promocional se puso en funcionamiento .

La intérprete ya había expresado sus dudas sobre ciertos rasgos machistas de aquella versión en tiempos actuales de empoderamiento de la mujer. "Me cuesta mucho ver qué se va a hacer. Es algo que me preocupa. No solo por mi personaje, sino por toda la serie. ¿De qué nos reímos? Estábamos amparados por un paradigma, ahora que eso cambió es raro. Hay que ver qué es lo que se va a decir. Eso me preocupa", había reconocido en un reportaje.

Ella misma volvió a exponer su parecer en su reciente mensaje en Instragram en el cual volvió a expresar sus reparos. "Hay cosas de las que ya no nos podemos reír", expresó en esa oportunidad dejando en claro sus temores de este espectáculo cuya preventa fue un verdadero éxito. Desde la producción reconocen que siempre supieron de estos temores. A lo sumo, señalan que en un acuerdo de palabra de noviembre se dejó en claro que la versión iba a estar a cargo de Kuschevatzky y Alarcón. Hasta recuerdan un encuentro en el que Francella, en su carácter de director de la obra, le habría expuesto a la actriz su intención de cuidar todos los detalles. Pero a juzgar por los hechos, las cosas no prosperaron.

Según señalan desde la producción, Érica Rivas, después de presentar la película El prófugo en la Berlinale que se extendió hasta fin de febrero, a la siguiente reunión ella habría enviado a un abogado que planteó modificaciones al acuerdo de casi cinco meses ya que habría puesto sobre la mesa nuevamente la idea de que fuera una autora la que se encargue del guion. La actriz no grabó las promociones del espectáculo.

El estreno original estaba previsto para junio. Ante el escenario del coronavirus, la producción y el elenco volvieron a entrar en contacto y encontraron un hueco en enero. Claro, ya sin el personaje expansivo de María Elena que interpretó Érica Rivas. Ayer, Francella y Florencia Peña grabaron nuevas promociones de esta versión de Casados con hijos , pero sin su vecina.

En enero Francella había dicho: "No va a ser un capítulo de 2005. La historia va a transcurrir en el tiempo actual, una anécdota en un día de la familia Argento y la familia Fucceneco. 2020 los encuentra en la misma situación, pero más grandes, más exacerbados en algunos rasgos de conducta, todo lo que ocurre en una familia políticamente incorrecta. Y muy crueles en la esgrima verbal, por supuesto. Es cierto que cambiaron algunas cosas en estos últimos años y manejaremos con prudencia ciertos temas, pero sería muy raro hacer algo distinto. No podés frustrar el Casados con hijos que todos conocen. Pepe tiene que ser Pepe. Momi va a seguir sin cocinarme. Los chicos tendrán las mismas características y más subrayadas. Y María Elena va a ser más feminista que en 2005. Esto es Casados con hijos ".

La dupla compuesta por Kuschevatzky y Alarcón ahora se topa frente al desafío de encontrar una vuelta de tuerca a esta trama que en televisión se reprogramó año tras año y que su versión teatral, a juzgar por la venta anticipada, ya era uno de los grandes éxitos de una temporada que quedará en la historia como una de las más críticas de la que se tenga registro.