En MasterChef Celebrity se vivió un momento de tensión entre Federico Bal y Germán Martitegui que marcó el primer gran enfrentamiento del reality

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de octubre de 2020 • 11:16

Desde que comenzó MasterChef Celebrity fueron pocos los momentos de tensión entre los participantes y jurado. De hecho, los famosos generalmente aceptan las críticas por parte de los especialistas y rara vez discuten sus opiniones, más allá de alguna mueca de disgusto. Pero se vivió un momento de tensión entre Federico Bal y Germán Martitegui que marcó el primer gran enfrentamiento del reality.

Si Bal tenía alguna esperanza de dar vuelta la situación y empezar de cero, en la gala de eliminación del domingo pasado, quedó demostrado que eso será imposible. El actor y el chef se cruzaron en tres oportunidades a lo largo del programa. Y terminó con el joven actor enfrentando al jurado porque no quiso probar uno de los platos que había elaborado.

Marcelo Polino reveló el reclamo de Germán Martitegui a la producción de Masterchef Celebrity tras el cruce con Fede Bal 01:26

Video

A través de las redes sociales, Bal reprodujo algunos memes que hicieron sus fanáticos para tomarse con humor su pelea con Martitegui. De esta manera, el hijo de Carmen Barbieri eligió reírse de lo sucedido. Aunque por el lado del jurado, la reacción no fue la misma.

Marcelo Polino, el embajador oficial de Masterchef Celebrity, suele brindar todos los pormenores y mostrar el detrás de cámara de lo que ocurre en el certamen de cocina, y contó en el programa Cortá por Lozano que Martitegui quedó muy afectado por la pelea y habló al respecto con la producción del reality.

En la gala de eliminación del domingo pasado, el actor y el chef se cruzaron en tres oportunidades a lo largo del programa. Y terminó cuando Bal enfrentó a Martitegui porque no quiso probar uno de los platos que había elaborado Crédito: Captura de pantalla

"No la pasó mal Fede solamente, sino también Martitegui. Una vez terminada esa jornada de grabación, que duró alrededor de ocho horas, él le manifestó a la producción que no se sentía cómodo en esa situación frente a cámara. Entonces, me parece que mostró su malestar porque no está acostumbrado a tener conflictos ni con sus alumnos cuando da clases, ni con sus empleados en un restaurante. Tampoco quiere tenerlo públicamente con un participante, y menos con un famoso, que tiene un rebote muy grande", explicó Polino.

En ese sentido, Verónica Lozano, conductora del programa, señaló que un enfrentamiento de estas características con alguien tan popular en las redes sociales como Bal, puede generar "repercusiones violentas" por parte de los haters.

Germán Martitegui no quiso probar el plato de Fede Bal y el actor lo enfrentó 03:00

Video

Además, Polino se mostró sorprendido de que Bal no hiciera un mayor esfuerzo por intentar tener una buena relación con el chef, ya que los tres integrantes del jurado son los únicos encargados de decidir quiénes continúan y quiénes dejan el certamen. "El jurado manda, y más donde no tenés eso que te salva el voto telefónico del público. Entonces, en esta instancia, el juego y la estrategia del participante, además de cocinar, debe ser caerle bien al jurado", aseguró el periodista.

El primer enfrentamiento entre Bal y Martitegui tuvo lugar al comienzo del programa del domingo pasado, cuando el chef le hizo una pregunta y el joven actor le respondió "sí, señor" en lugar de "sí, chef", como prefiere que le digan.

La situación se puso más tensa cuando Bal presentó una corvina a la plancha y el chef no probó el puré de papas porque dijo que era una papa pisada. "Hágame el favor de probarlo, no merezco semejante desaprobación", suplicó el participante. Pero no hubo caso, la decisión ya estaba tomada.