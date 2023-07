El regreso de Mariana Fabbiani con DDM : una sorpresa en el panel, la entrevista más buscada y los números de rating que dejó este primer envío

escuchar

Después de dos años alejada de la pantalla, Mariana Fabbiani volvió a la pantalla con su clásico magazine El diario de Mariana. Su vuelta no solo significó la inauguración de la octava temporada de su ciclo de actualidad, sino también su regreso a América TV, un canal donde disfrutó de grandes éxitos y también conoció al padre de sus hijos, Mariano Chihade.

“¡Muy buenas tardes a todos! ¡Bienvenidos a todos!”, dijo la presentadora un minuto después de las 14.30 y con la sonrisa que la caracteriza. “Felizmente estamos acá, y finalmente, porque la verdad es que fue una espera larga. Estoy muy contenta, muy emocionada de estar arrancando esta octava temporada de DDM en este canal hermoso que me ha recibido tan lindo”, lanzó eufórica por volver a reencontrarse con su público.

Con un vestido tejido al crochet que se destacaba por su gran escote circular en la espalda y stilettos rosas, la nieta de Mariano Mores hizo referencia al nuevo equipo que la acompañará en este nuevo comienzo y de la impronta del programa; la misma que durante años ocupó las tardes de eltrece. “Tengo un equipo increíble, profesionales de lujo que me rodean que ya los van a ir conociendo de a poco. Y a DDM ya lo conocés, es actualidad pura en todas sus formas”, anunció mientras presentaba a su primera invitada del día: Gloria Romero, la mamá de Cecilia Strzyzowski, la víctima de un caso que en las últimas semanas conmocionó a todo el país por el nivel de “violencia, impunidad y crueldad” que lo rodea, según indicó la anfitriona.

Su amplio panel -integrado por Mariano Yezze, Ceferino Reato, Franco Torchia, Elba Marcovecchio, Pepe Ochoa, Octavio Majul, Andrea Taboada y Martín Candalaft- no necesitó presentación, ya que a medida que transcurría la entrevista con la madre de la mujer desaparecida en Chaco, fue interviniendo con preguntas, comentarios o información.

Luego de una emotiva charla que ocupó la mayor parte del programa debut, el ciclo continuó su agenda del día con el tema que desde hace días preocupa a todo el mundo del espectáculo: la salud de Wanda Nara. Fue precisamente en el transcurso de la tarde -y mientras el ciclo estaba al aire- que la conductora de MasterChef rompió el silencio y dio detalles de su estado actual. Tras confesar que mantendrá el tema en la intimidad, apuntó elípticamente contra Jorge Lanata, quien el viernes por la mañana lanzó información en su ciclo radial sobre su supuesto diagnóstico.

“ Quiero mandarle un beso a Wanda porque estamos todos muy movilizados. Estamos todos expectantes y rezando por vos, Wanda ”, dijo Fabbiani mirando a cámara y notablemente conmovida por esta situación. Tras presentar una nota con Maxi López arribando al país este fin de semana para cuidar a los tres hijos que tuvo junto a Nara, la conductora le dio la palabra a su panelista, Elba Marcovecchio, quien salió a defender a su marido Jorge Lanata.

“No hay manera que no entienda el dolor que está pasando Wanda”, dijo la abogada en referencia a su historia personal y la pérdida de su primer marido y padre de sus dos hijos a causa de cáncer. “Todos los que lo conocen a Jorge saben que si hay algo por lo que se caracteriza es por su empatía. De ninguna manera uno puede juzgar al entorno que habla desde el dolor, pero el miércoles a la noche y el jueves transcendió en todos los programas de espectáculo y noticieros cada uno de los elementos que daban a entender esta enfermedad. Por un lado decían que Wanda estaba grave, por otro hablaban de los glóbulos blancos y del bazo dilatado. Jorge lo único que hizo fue ponerlo en palabras ”, lo justificó su mujer mientras recordaba las veces que al periodista lo habían dado por muerto debido a sus constantes problemas de salud.

“Independientemente de que cada uno tiene su pensamiento al respecto, la ley no prohíbe hablar de las enfermedades. ¿Sabés lo importante que es hablar de las enfermedades?”, le dijo a Fabbiani al tiempo que recordaba lo mucho que la ayudó la campaña que Facundo Arana hizo en la cima del Aconcagua para transmitir su experiencia personal con la leucemia. “¿Saben lo importante que era Facundo Arana en nuestras vidas? Yo tuve su foto en el Aconcagua durante 10 meses mostrándosela a mi primer marido, dándole esperanzas. Uno se aferra a eso, hablar de las enfermedades nos hace bien a la sociedad. Yo entiendo el dolor, no hay manera que no pueda entenderlo, pero es muy importante que hablemos de las enfermedades ”, repitió en defensa de su actual esposo.

Mientras que todos sus compañeros escuchaban en silencio, Pepe Ochoa fue el único que se animó a hacerle frente a la letrada, remarcando que el límite es “cuando Wanda cuenta que sus hijos se enteran por un periodista, sea Jorge o sea X periodista”. Sin embargo, Franco Torchia interrumpió su discurso para advertir que la ética y moral de un periodista pasa por otro lado, y no por hablar de la salud de la farándula. “Tenemos que dejar de poner la salud en el pico de la moral y desentendernos por completo de un montón de cuidados éticos que como periodistas tenemos que tener”, lanzó el periodista.

Una nueva denuncia contra L-Gante por no cumplir con unos shows en Australia durante el mes de abril fue el siguiente y último tema del día. La picante actualidad y las noticias de último momento no dejaron tiempo para que todo el panel pueda lucirse; sin embargo, antes de despedirse, la conductora hizo un alto para presentar ante la audiencia a un integrante que quizá no sea tan conocido mediáticamente. “¿Llegaré a hacer el juego con vos? Tengo unas ganas... Me parece que me voy a quedar sin tiempo”, lanzó Mariana mirando al último panelista que se encontraba sentado en el ala izquierda.

“Él es Octavio Majul, el hijo de Luis Majul... ¿lo saben o no lo saben?”, le preguntó la conductora a la audiencia que se encontraba del otro lado de la pantalla mientras el joven se tapaba la cara con la solapa de su saco. “¿Está tu papá mirando?”, le preguntó Fabbiani entre risas, mientras él advertía que su padre estaba en la radio. “Pero lo debe estar viendo desde la radio seguro”, afirmó la presentadora mientras le mandaba un beso al conductor de La Cornisa.

Minutos después, el momento de la despedida llegó. “Bueno, hasta acá hemos llegado. Un placer compartir de nuevo este programa, este inicio de nuevo ciclo”, expresó Fabbiani mientras le dedicaba unas palabras a Marcelo Tinelli, el nuevo gerente de contenido del canal que al parecer tuvo mucho que ver con su vuelta. “ Quiero agradecer muy especialmente a América, a Marcelo Tinelli porque estoy acá en gran parte por nuestra charla y la confianza que me tiene y le tengo. Estoy muy contenta, es un canal que me ha dado muchísimo, así que gracias por recibirme tan bien . Muchas gracias por las flores que he recibido”, repitió al tiempo que nombraba al resto de los directivos del canal. Por último, su discurso fue dirigido a sus compañeros, ese “equipazo” que dijo estar feliz de tener, y a su público, ese que la sigue desde hace años en cada proyecto que emprende. “Y a todos ustedes que están del otro lado... ¡Gracias por bancarme y estar acompañándome!”, remató feliz.

El rating del debut

Minutos antes de las 15, el ciclo conducido por Mariana Fabbiani se ubicaba segundo en materia de rating con una marca de 4.1, por debajo de Cortá por Lozano, en Telefe, que alcanzaba los 7.5 puntos. En ese mismo momento, Pasaplatos, el certamen gastronómico conducido por Carina Zampini en eltrece se quedaba con el tercer puesto, con 3.2 puntos.

Sin embargo, las posiciones entre el segundo y el tercer fueron variando a lo largo de la tarde: cerca de las 15.40, Pasaplatos sumaba dos décimas y con 3.5 ganaba una posición, mientras que el magazine informativo de América TV marcaba 3.3 puntos.

En una movida para competir con el debut de DDM, el ciclo liderado por Verónica Lozano promocionó a fines de la semana pasada una entrevista con Wanda Nara que generó enorme expectativa por los preocupantes rumores que circulaban acerca de su salud. Fue la propia Lozano la que salió a aclarar en su cuenta de Twitter que la nota se había hecho antes de la internación de la anfitriona de MasterChef, por lo que no habría referencia alguna a su estado de salud.