Alberto Martín contó qué le regaló a Carmen Barbieri para el día de San Valentín

El galán de 20 millones sorprendió a Barbieri con un romántico regalo Fuente: Archivo

27 de febrero de 2020 • 19:12

Desde que arrancó el verano, Alberto Martín se convirtió en uno de los galanes de la temporada marplatense. Primero, se lo vinculó con Nora Cárpena, con quien al parecer tuvo algo en sus años de juventud. Luego, las versiones alcanzaron a Carmen Barbieri, con quién comparte escenario en la obra 20 millones.

Sin confirmar ni desmentir ningún rumor, el actor se sinceró en Incorrectas. " Me resulta muy difícil volver a una caricia, un beso, un abrazo. Me pasa eso. Siento que no todas las personas vivimos el duelo de la misma manera. Tengo muy presentes los 47 años compartidos con mi mujer pero lo pienso. Que no tenga apetito no quiero decir que no recorra el menú", confesó con una dosis de humor.

En cuanto al coqueteo que, noche tras noche, mantiene con Barbieri sobre el escenario, Martín explicó: "El público es de una inocencia fabulosa. Un día, le di un beso porque se me ocurrió y Sebastián Almada [director de la obra] modificó todo el final y lo dejó".

Tras asegurar que la capocómica es su tipo de mujer, el actor confesó que le hizo un regalo para San Valentín. " Carmen es una mujer que me gusta. Le regalé un prendedor de cristal. Se lo mande a hacer del color del mono azul que tiene porque se le abría mucho y se le veía el pecho", detalló con sonrisa picara.

Y enseguida hizo referencia al origen de los rumores de romance con su compañera de trabajo. "Nosotros con Carmen llegamos el 13 de diciembre a Mar del Plata y fuimos los únicos que estábamos solos. Todos estaban con sus familias. Entonces empezamos a comer juntos. Cuando uno se acerca mucho al otro, empezás a encontrar las coincidencias y diferencias y estamos así, en la etapa de la admiración. Uno no puede enamorarse de quien no admira. Estamos en la admiración, veremos cómo prospera esto", remató dejando la puerta abierta a una futura relación entre ambos.