El tenso cruce de Luciana Salazar y Amalia Granata en Intratables

Luciana Salazar se convirtió en una suerte de oráculo impensado del mundo de la política. Desde su cuenta de Twitter y desde la pista del "Súper Bailando", la vedette suele vaticinar hechos que, hasta el momento, se fueron cumpliendo después.

Durante la noche del lunes, la actriz le contó a Marcelo Tinelli en ShowMatch que "el gobernador de una de las provincias más importantes" había viajado "al hemisferio norte" y allí "el establishment le habría manifestado su deseo de adelantar las elecciones". Ante la negativa del Gobierno, según Salazar, se habría pautado entonces que el traspaso de mando se produzca antes del 10 de diciembre.

Estas declaraciones no pasaron inadvertidas y una de las voces que se expresaron al respecto fue la de Amalia Granata, diputada electa de la provincia de Santa Fe y acérrima enemiga mediática de Salazar. La panelista de Pamela a la tarde catalogó a la ex de Martín Redrado como "operadora política" y la respuesta, claro, no tardó en llegar.

Su nuevo rol de vaticinadora y sus últimas declaraciones eran tema de análisis en Intratables y, por eso, la rubia decidió salir al aire. "Yo nunca di el nombre del gobernador. Los medios se dedicaron a hacerlo y te voy a decir una cosa: ninguno de todos los que nombraron es", le aseguró, en principio, al conductor, Fabián Doman.

Luego insistió con algo que ya había declarado en ShowMatch, que el proyecto de adelantar las elecciones presidenciales "lo tiene un jurista muy importante que se lo presentó a Alberto Fernández, y es algo que no le caería muy bien a la oposición".

"Como dije ayer, creo que podría negociarse más el adelantamiento del traspaso del poder", aseguró. Las cámaras mostraban, mientras ella hablaba, las caras de los invitados, entre ellos, la de Granata, que escuchaba muy atentamente mientras gesticulaba.

"Me acusan de operadora, de golpista y de un montón de cosas... Yo solo transmito información que tengo de fuentes fidedignas, como lo demostré todo este tiempo. No tengo ningún interés personal, no estoy operando ni militando", se justificó Salazar, cuando le recordaron los dichos de muchos periodistas y comunicadores sobre su nuevo rol.

Y entonces, llegó el que quizá fue el primer y sutil golpe para Granata: "Muchas veces me preguntan si yo quiero entrar en la política y siempre respondo que uno tiene que estar preparado para eso. Desgraciadamente, hay muchos políticos que no lo están y nos llevan a situaciones extremas".

Entonces, Diego Brancatelli le recordó que los últimos cuatro mensajes de su cuenta de Twitter eran contra Granata, y Salazar aclaró: "No. Yo solo retuiteé. Solo te voy a decir una cosa: para mí, es más productivo ubicar a 'machirulos' y misóginos que generalmente representan al Gobierno que contestarle a otra mujer y generar un escándalo mediático. Eso es lo que quieren algunos para tapar, quizá, algo más importante que estoy diciendo".

"Hoy las mujeres nos tenemos que cuidar. En algún momento nosotras tuvimos muy buena relación", recordó Salazar y aseguró: "Ayer me quisieron hacer entrar en una polémica con ella en el programa y yo fui la primera que la defendí".

"No entiendo el tema de la pelea que está planteando. A mí simplemente me preguntaron qué pensaba de los tuits y dije que para mí es una operadora. No es una mala palabra operadora, pero en este país está mal utilizada", le respondió Granata.

"Eso te lo puedo entender perfectamente, pero lo que dijiste en otros medios no. Dijiste que yo tartamudeaba cuando hablaba sobre política y no me parece que eso no sea no querer entrar en polémica. Y a vos hoy en el programa ( Pamela a la tarde) te pasó lo mismo", recriminó Luciana.

Entonces, Granata se justificó: "Dije que me parecían más consistentes los tuits que cuando lo decís en un vivo. Tartamudear es hacer agua en algo, es no saber cómo salir de una situación. Eso no es una falta de respeto ni un insulto".

"A mí no me parece algo bueno decirle a una persona lo que estás diciendo, pero está todo bien... Yo a vos salí a defenderte. Yo muestro otra cara. Me parece que entre mujeres nos tenemos que cuidar", trató de conciliar Salazar.

"Pero si acá nadie está peleando... Estamos debatiendo y estamos dialogando. Me parece que querer atar la chicana al tema de las mujeres, porque sabemos que estamos en un momento sensible, no te suma a vos, que sos la que lo está diciendo porque podemos debatir y consensuar o coincidir o no, y eso no es enfrentarse entre mujeres", expresó la rosarina.

"Amalia, vos conocés muy bien los medios. Sabés cómo trabajan. Fijate que yo ayer no dije nada malo sobre vos y nadie levantó que yo hablé bien de vos, o que dije que te merecías el cargo porque fuiste votada democráticamente. Ahora, la chicana que vos dijiste, la levantaron todos", observó Salazar.

"Me parece imprudente que hable sobre el adelantamiento de la entrega del poder porque ella tiene muchos seguidores. Es un momento en el que la gente está escuchando cualquier cosa, se pone nerviosa y los bancos y las plazas se llenan... Me parece que el contexto, ShowMatch, no es (serio) porque había risas, ella se reía, Marcelo como que la bromeaba... No se entendía bien y están hablando de algo serio, porque la gente la está pasando mal", cerró Amalia.

Entonces, Salazar quiso saber: "Cuando uno habla de negociación y una entrega anticipada, ¿es porque esto va a terminar mal o porque buscan un acuerdo ambas partes?"

"La Constitución está por encima de cualquier acuerdo. Podés pensar en la gente que la está pasando mal con una transición de diálogo coherente", cerró Granata.