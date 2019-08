Sandra Borghi vs. Mariano García por una nota 02:52

Sandra Borghi se convirtió en el eje de una polémica en las redes sociales luego de la publicación de una entrevista en LA NACION en la que se define como "la mejor movilera" y critica a algunos de sus colegas por episodios en los que, según dice, no tuvieron códigos.

Ante la pregunta de la periodista Fernanda Iglesias por un famoso cruce con el cronista Mariano García, de Telefe, en el que se disputaban a un entrevistado y que quedó expuesto en vivo como un verdadero papelón, la periodista y conductora dio su versión de los hechos.

"Nunca fui de atropellar al otro, pero no me toques lo mío. Es así. Yo soy muy respetuosa de los códigos de la calle, los conozco muy bien. Ahora, no pases por encima de los códigos míos porque soy capaz de cualquier cosa. De hecho, me he metido en la pantalla de Telefe al grito de ¡vos no me toques la nota!", relató y recordó cómo le ordenó al entrevistado que no hable con la competencia: "Pedro, vos no contestes, lo reté al entrevistado. El pobre Pedro estaba entre Telefe y Canal 13. A mí Telenoche me había dado una misión: tenía que encontrar a la víctima de un robo de un kiosco en Almagro. Lo encontré y tomé mate con la familia toda la tarde para tener todo lo que necesitaba. Y el movilero de Telefe llegó a las ocho menos cuarto y me quiso sacar la nota. Casi lo mato. Ese día casi nos vamos a la piñas, nos tuvieron que separar", recordó. En el video puede verse claramente cómo Sandra se aferra al entrevistado, que había sido víctima de una entradera, mientras su colega salía al aire y en vivo se acercaba a hacerle preguntas.

Mariano García hizo su descargo vía Twitter con una captura de las declaraciones de Borghi a LA NACION: "@BorghiSandra recuerda un incidente que tuvimos al aire hace varios años. Mi versión es distinta, hay testigos, no hablé para preservar a la victima (pasado). No sabía que me odiaste. Lo siento, es feo odiar. Admiro tu humildad", afirmó ironizando con la frase que titulaba la entrevista: "Hay muy buenos movileros, pero yo soy la mejor".