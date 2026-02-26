Quién es Ana María Castro, la madre de Andrea del Boca, y por qué la actriz se quebró en Gran Hermano al recordarla

Un momento de profunda emoción se vivió dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) cuando Andrea del Boca se quebró frente a las cámaras. La reacción se dio luego de que se conociera la muerte del padre de Delfina De Lucía, situación que obligó a la jugadora a abandonar la casa para despedirse de él.

La noticia generó un clima de angustia entre los “hermanitos”, quienes comenzaron a reflexionar sobre la posibilidad de atravesar una pérdida al estar aislados. Andrea del Boca fue una de las más afectadas. Entre lágrimas y contenida por un compañero, dejó ver su preocupación por la salud de su madre, Ana María Castro.

Andrea del Boca junto a su madre Ana y su hija, Anna Chiara (Foto: Redes Sociales)

¿Quién es Ana María Castro?

Ana María Castro es una figura clave en la vida y la carrera de Andrea del Boca. Fue bailarina y actriz, y tuvo un rol determinante en los inicios profesionales de su hija. En una época en la que el padre de la actriz, Nicolás del Boca, no veía con buenos ojos que se dedicara a la actuación, fue su madre quien intercedió para que pudiera cumplir su sueño.

Con el tiempo, la familia funcionó como un verdadero clan artístico: Nicolás producía las ficciones, Ana María acompañaba y coordinaba la carrera de su hija y Andrea se convertía en una de las grandes protagonistas de la televisión argentina. Así llegaron éxitos como Celeste, Antonella, Perla negra, Celeste siempre Celeste y Zíngara, producciones que marcaron una época.

Ana María Castro perdió a su esposo en marzo de 2018 (Foto: Instagram @andreadelboca)

En marzo de 2018, Ana María atravesó uno de los momentos más duros de su vida, la muerte de su marido. Nicolás del Boca. Desde entonces, la relación entre madre e hija se volvió aún más estrecha. Si bien el matrimonio tuvo tres hijos, Adrián, que reside en los Estados Unidos, y Anabella, que vive en Europa, Andrea es quien se encuentra más al pendiente de los cuidados de su madre en el día a día.

En 2022, Ana María Castro estuvo internada en el Sanatorio Otamendi tras sufrir un déficit electrolítico vinculado a una baja de potasio, una situación que encendió las alarmas en la familia. Desde entonces, su estado de salud es un tema sensible para la actriz. Quien habría puesto como cláusula poder salir del juego si el cuadro de su madre se agravaba.