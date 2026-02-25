Polémica en Gran Hermano: dos participantes se quedaron sin cama y durmieron en el piso

Este martes, se presentó la segunda tanda de participantes que competirán en el programa Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En una nueva edición de este juego, que celebra los 25 años al aire, la producción del mismo decidió cambiar algunas de las reglas para aumentar la competitividad del formato.

Una de las decisiones más controversiales fue la inclusión de 26 camas para 28 participantes. Por ende, dos de ellos se quedaron sin su lugar para poder dormir. Es por eso que Santiago del Moro, al comunicarse con los “hermanitos” por televisión, preguntó quiénes fueron los perjudicados con esta medida.

Solange y Cinzia se quedaron sin cama

De inmediato, Cinzia Francischiello y Solange Abraham levantaron su mano para confirmar que fueron ellas las perjudicadas y, por ende, atravesarán esta primera etapa del juego sin tener una cama propia.

“Van a tener que ver quién duerme en el suelo. Adaptación, chicos. Vamos a ver a quién le toca el piso, con un colchón divino igual”, lanzó Del Moro, quien intentó suavizar el hecho al confirmar que las dos mujeres tendrán un colchón para poder descansar.

Cómo va a ser la primera placa de Gran Hermano

Por otra parte, ante la consulta de algunos participantes sobre compartir la cama, Del Moro aclaró que las personas que compartan el colchón deben dar el consentimiento al “Big” como sucedió en anteriores temporadas.

Dónde ver en vivo Gran Hermano, Generación Dorada

El programa principal se emite por la pantalla de Telefe de lunes a jueves a las 22:15. La señal de aire ofrece las galas de eliminación, los clásicos debates y los desafíos semanales bajo la conducción de Santiago del Moro. Los espectadores también podrán verlo a través de operadores de cable, que cuentan con frecuencias específicas para sintonizar la señal en todo el país.

La transmisión por 24 horas de forma gratuita ocurre a través de la plataforma DGO. Este servicio de streaming pertenece a la empresa DirecTV y permite un seguimiento constante de la convivencia sin cortes publicitarios. La aplicación funciona en dispositivos móviles, tabletas y televisores inteligentes de manera directa.

Existen otras alternativas digitales para el público que consume contenidos bajo demanda. La plataforma Prime Video integra los programas en su catálogo de forma simultánea. De esta forma, los episodios quedan guardados en este sitio para su visualización posterior en cualquier momento del día.