Emma Vich anunció en redes el ganador de Pasapalabra de este domingo y generó polémica

Emmanuel Vich, exparticipante de Gran Hermano, contó quién será el ganador de la edición dominical de Pasapalabra (Telefe) y generó un fuerte revuelo en las redes sociales.

En la presentación del programa se observa como seis exparticipantes de Gran Hermano son los protagonistas de este concurso de preguntas y respuestas. Uno de los equipos está conformado por Emma Vich, Juliana “Furia” Scaglione y Lisandro Navarro; y por el otro, Bautista Mascia, ganador de la edición 2024 de Gran Hermano, Zoe Bogach y Denisse González.

La publicación del Ejército de LAM haciéndose eco del comentario de Emma Vich

La polémica empezó cuando el Ejército de LAM, en X, subió una captura de pantalla de un comentario de Emma Vich, donde él mismo contó que el ganador del programa será Bautista Mascia.

“Jaja, Emma Vich anuncia el ganador de Pasapalabra”, indicó la cuenta del programa que se emite en América. En dicha captura de pantalla se ve cómo un usuario llamado @soymina_2821 editó la foto del programa e incluyó una mosca de color verde en la cara del cordobés, dando a entender que es una persona molesta.

La mosca verde en el rostro de Emma Vich causó indignación en el exparticipante de Gran Hermano

Tras editar la imagen original del programa, la misma cuenta añadió: “Ahora sí, el domingo tenemos Pasapalabra”. Esto generó una fuerte ira por parte de Vich, quien, en su afán de cargar contra este usuario, deschavó quién será el ganador. “Y si ganó Bauti”, subrayó en relación al uruguayo.

De donde surgió el apodo “mosca verde” contra Emma Vich

La imagen de una mosca verde en el rostro de Emma Vich generó un estallido de comentarios en las redes sociales, incluido el del cordobés, quien spoileó al ganador de la edición de Pasapalabra y generó mucha bronca entre los fans y seguramente también en la producción del programa que es grabado.

Para remontarse al origen de este apodo, habrá que irse a principios de 2024, cuando Zoe Bogach nominó a Emma Vich y le colocó ese apodo por la molestia que le generaba su presencia en la casa.

El origen del apodo "mosca verde" que se le atribuyó a Emma Vich, exparticipante de Gran Hermano

“¿Cómo lo explico? Ay, no sé, o sea, es como una mosca verde, me molesta, no sé“, indicó Bogach al mencionar al cordobés, con quien no mantuvo una buena relación durante el aislamiento.