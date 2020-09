En el aire: el curioso festejo de cumpleaños de Lizy Tagliani con su novio, Leo Alturria Crédito: Instagram

Lizy Tagliani cumplió 50 años y su novio, Leo Alturria, le regaló un viaje en helicóptero por el que, dijo, pagó 40 mil pesos.

"Quería darle una sorpresa, festejar al aire libre y se dio en las alturas. Lizy iba siempre de casa al trabajo y conmigo descubrió muchas cosas, por ejemplo vio por primera vez un partido de rugby. Quiero que descubra cosas nuevas conmigo. Me gusta eso", destacó el enamorado en diálogo con Confrontados.

"En el vuelo la pasamos muy bien, nos divertimos, nos reímos", contó Alturria. El joven, que trabaja como encargado de edificio y estuvo 180 días sin ver a Lizy, explicó que ya habían hablado de convivencia, pero que sus planes se vieron truncados por la pandemia. "Yo trabajo fin de semana por medio y ahora que se puede, quiero hacer un permiso para poder verla, ir a un bar, tomar un helado. Pasa que siendo encargado me cuido mucho porque no quisiera contagiarme y que todo el edificio tenga que aislarse. No quisiera cargar con esa culpa", señaló.

Marina Clabró, conductora del ciclo de Elnueve, le preguntó sobre algunas versiones sobre crisis de pareja y separación pero él las desestimó. "Estamos bien afianzados. Si alguna vez se da una ruptura va a haber un lugarcito en nuestros corazones, vamos a dejar huellas. Ahora somos novios y si el día de mañana nos separamos, nos vamos a querer igual", aseguró.

Luego, al ser consultado sobre si hay planes de casamiento, Alturria dijo: "Para mí firmar una libreta es confirmar el vínculo. No se necesita ir a una iglesia o a un registro civil para demostrarle el amor a la otra persona. Así como estamos, estamos bien. Vamos paso a paso. Igualmente, cuando volvamos a poder vernos, quiero planear una fiesta. Es algo que hemos hablado pero los dos vivimos solos desde hace tiempo y tenemos nuestros horarios, cada uno tiene sus cosas. Podríamos probar, pero uno de los dos va a tener que ceder. En cualquier momento podríamos dar ese paso".

¿Se animaría Leo a dejar su trabajo como encargado de edificio para trabajar con Lizy? "Lo hemos hablado porque ella me dice que tengo un talento oculto y me propuso trabajar con ella. Me suelto cuando estamos juntos. Pero me cuesta dar ese gran paso; estoy en una zona de confort y es raro pensar en esa oportunidad. Me pondría mal dar ese paso y que no funcione", se sinceró.