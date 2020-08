En medio del escándalo, las hijas del Puma Rodríguez rompieron el silencio: "Toda la verdad tiene que salir a la luz" Crédito: Instagram

Hace unos días, estalló el escándalo entre José Luis Rodríguez y sus hijas mayores, a raíz de un fuerte comentario que el cantante venezolano hizo en un programa de la TV Azteca. Tras la repercusión que esto generó en la audiencia y el video que publicaron sus hijas para contestarle, tanto Liliana como Lilibeth Morillo volvieron a hablar del tema este viernes en Nosotros a la mañana.

¿Qué pasó? En el programa Ventaneando, el "Puma" saco algunos trapitos al sol cuando afirmo que el distanciamiento con sus dos hijas mayores se debió a supuestos ataques que recibía constantemente Génesis, la hija menor que tuvo junto a su actual mujer Carolina Pérez. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la respuesta que el artista dio cuando la periodista del ciclo le preguntó: "¿Qué pasa si Liliana se muere mañana y no hubo tiempo de hacer esas paces? ¿O Lilibeth o Galilea [su nieta]?". Sonriente y sereno, Rodríguez contestó: "No pasa nada, nos vemos en el cielo".

La fuerte frase de José Luis "El Puma" Rodríguez sobre la posibilidad de reconciliarse con sus hijas 00:10

Video

Tras la fuerte repercusión internacional que el tema generó, Lilian y Lilibeth hablaron al respecto en el ciclo de eltrece: "Nos vimos en la necesidad de defendernos para no permitir más agresiones ni difamaciones. Pensamos que los vínculos entre padres e hijos son inquebrantables, van más allá de lazos sanguíneos, son espirituales y eternos. Y también pensamos que no pueden ser negados y desechados", comentaron las actrices en referencia al video de 14 minutos que postearon como respuesta en sus redes.

En cuanto al exabrupto de su padre, opinaron: "Los hijos no son desechables, no son un error y ¿saben por qué? Porque Dios no se equivoca. Estamos muy agradecidas por el amor y el cariño que nos profesan, por el apoyo, la solidaridad. Tanto Lilibeth como yo estamos impresionadas del impacto que ha tenido esto y de tanta gente que se ha identificado con nosotras. Mil gracias por eso y, como bien dice Dios, toda la verdad tiene que salir a la luz".

Por último, y tras agradecer nuevamente el apoyo de los argentinos, las hermanas aseguraron que van a empezar a hacer vivos a través de su cuenta de Instagram para estar más cerca. "Nos pusimos de acuerdo y queremos acercarnos un poco más a todo ese público hermoso, así que vamos a empezar a hacer unos lives para conocernos mejor. Están todos cordialmente invitados", indicaron.