Cuando todo parecía calma entre Pampita Ardohain y la China Suárez, una foto amenazó con desestabilizar esa paz. Todo comenzó durante el fin de semana, cuando la actriz de Argentina: tierra de amor y venganza compartió en su cuenta de Instagram una foto con la íntima amiga de la ex de Benjamín Vicuña, Puli Demaría. Rápidamente, los fans de la modelo le saltaron a la yugular a la DJ, acusándola de traición. Hubo muchas idas y vueltas y se especuló con un enojo de las amigas.

Hoy, finalmente, Ardohain y Demaría se reencontraron en Pampita online, por NET TV, y aclararon los tantos, con la mediación de Luis Piñeyro. Hubo emoción, lágrimas, abrazos y también risas. "Puli es mi amiga del alma, madrina de mi hijo Benicio, que todavía tenemos que bautizar. La adoro", dijo Pampita abrazando fuerte a su amiga, luego de que hiciera su ingreso en el programa, junto a los otros panelistas. "En estos días no estuvo en el programa porque estrena la obra Linda, en Microteatro", confió la conductora.

Emocionada, Puli relató los hechos con lujo de detalles. "Estaba arrancando la fiesta [con el que elenco de ATAV celebró el final de la primera parte de la tira] y la China vino a la cabina para sacarse una foto y así agradecer a la empresa en la que trabajo. Había buena onda y nos abrazamos porque soy efusiva, lanzada y no mido las consecuencias; jamás pensé en no sacarme la foto porque era la China y Caro se podía enojar, porque se llevan bien ellas. Hasta lo traté en terapia. Con Caro eso no es un problema. Y a Benjamín (Vicuña) lo conozco hace un montón y era muy amigo de mi marido que falleció. Tampoco sabía que la China era la anfitriona de la fiesta", contó la DJ.

"No me enteré de nada hasta que una fan me dijo lo que estaban comentando en las redes y ahí caí: hice todo lo que no hay que hacer. El decálogo de la boba. Me dijeron de todo: 'paltera', 'traicionera', 'mala persona'. Me asusté, le pedí a la China que bajara la foto. Me hago cargo de todo, fue mi culpa. Para mí, nunca está en juego mi relación con Caro", marcó Puli y no pudo evitar llorar. "Porque yo soy buena y la pasé re mal. Nos conocemos hace 22 años con Caro y la China es la mujer de Benja. No cuidé a mi amiga, la metí en una situación horrible. La gente es muy violenta y vi llorar a mis hijos. Asumo todos los errores. No lo pude manejar. Le avisé a Caro inmediatamente, le pedí perdón", siguió Demaría.

Pampita abrazó a su amiga, intentando contenerla. "Entendés que la China no lo hizo con mala intención, ¿no? Con Puli pasamos cosas muy fuertes y nuestro lazo es inquebrantable. Somos mejores amigas en las buenas y en las malas. Una foto es una pavada total. Se agranda mediáticamente pero nuestra amistad, que es muy fuerte, es otra", dijo la modelo mientras le secaba las lagrimas a Demaría. "Cuando vi la foto, sabía que se iba a armar un lío tremendo. Estoy más allá del bien y del mal en este momento. No me duele. Estoy en otra sintonía. Mis amigas son mis hermanas, y las defiendo a muerte. Son incondicionales", continuó.

"Con Benja está todo bien, lo hablamos. Y con la China no. La pasé re mal. Pudo haber agradecido de otra manera y además, había otro DJ. Visto de afuera, es bárbaro que la China me agradezca en las redes. Tuvo una buena intención pero como la ligué tanto, me afectó. Pero de todo se aprende", dejó en claro Puli.

Las amigas se abrazaron, se dijeron lo mucho que se aman y terminaron riendo. Pampita la retó a abrir su Instagram, que Puli cerró luego de la catarata de insultos que recibió, pero la DJ aún no está muy convencida de hacerlo. ¿Será éste el último capítulo?