Errores al aire y bloopers imperdonables: Susana le reclamó mayor profesionalismo a su producción

Desde que Susana Giménez volvió a la televisión, distintos invitados de lujo se sentaron en su living dispuestos a conversar sobre sus vidas personales y proyectos profesionales. Si bien los bloopers de Susana suelen ser moneda corriente y siempre son resueltos con humor, los desaciertos en cada una de las entrevistas de la nueva temporada del programa alertaron a los televidentes y, al parecer, desataron un conflicto entre la diva y su producción.

En el regreso de la diva a la pantalla chica diversas figuras dijeron ¡presente! en la gran apuesta televisiva de Telefe. El primer programa contó con María Becerra, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul y en los programas subsiguientes Susana entrevistó al presidente Javier Milei y también invitó a Lali Espósito y a L-Gante, entre otros famosos. Sin embargo, el regreso de la conductora tuvo sus sinsabores y fueron numerosos los furcios y los datos incorrectos que la conductora tuvo que sortear a la hora de conversar con las celebridades.

El tan esperado regreso de Susana Giménez en su clásico horario de los domingos por la noche en Telefe está dando mucho que hablar; los bloopers del último programa despertaron ciertos rumores Telefe

El dato erróneo sobre Lali que puso furiosa a Susana

Los desaciertos no merman. Sin ir más lejos, el domingo pasado se vivió al aire una situación disparatada provocada por un equívoco de la producción que creyó que Lali era especialista en tarot. La cantante sorteó con carisma la situación y le terminó tirando las cartas en vivo a la diva, pero Susana no pasó por alto la confusión de su equipo. “Los tarados entendieron que a vos te gustaba el tarot”, expresó al aire la conductora, cansada de los reiterados errores de la producción.

Eso no fue todo. Cuando L-Gante se sentó en el living, la conductora le preguntó por qué estuvo preso, cómo fue el secuestro del que lo acusan y si estaba enamorado de Wanda Nara. “Entiendo que soy chico, pero no me voy a dejar boludear [sic] por alguien mayor que yo”, apuntó el cantante de cumbia. El descontento de Susana durante la entrevista surgió cuando le solicitó a la producción que proyectara un segmento del videoclip que compartió L-Gante con Wanda y que demoró en aparecer.

Un debut repleto de furcios

Fue durante el debut televisivo de este año que Susana invitó a dos queridos jugadores de la Scaloneta, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, pero la entrevista no estuvo exenta de confusiones. Los mediocampistas empezaron a hablar de sus respectivas vidas antes del Mundial y sobre las personas que los incentivaron a cumplir sus metas.

De Paul recordó a su abuelo y la huella que dejó en su vida. Con el propósito de seguir indagando en la vida familiar de los futbolistas, la conductora miró a Paredes y le preguntó por Mónica, su madre. Pero el deportista le aclaró que no era la madre de él, sino de su compañero . “Dale, Su. Parece que te pasaron mal la información, ¿qué producción tenés? ”, lanzó De Paul entre risas, dejando en evidencia la confusión. “No puede ser que el primer día ya me equivoque. No, no puede ser. Me van a matar. ¿Te imaginás? Bueno, yo leo y chau”, remató, simpática, la diva. Sin embargo, nuevos errores estaban por aparecer...

Susana Giménez no estaría conforme con los errores que se cometen al aire en los datos que ella misma lee en vivo y frente a los invitados adrian diaz bernini

En aquel primer programa, la presencia de María Becerra fue uno de los momentos más esperados por los seguidores de la joven cantante. Durante la entrevista que le realizó ‘la Su’, la Nena de Argentina se mostró muy agradecida por la invitación, ya que, como le recordó, desde chiquita era fanática y la miraba siempre junto a su madre y hermanas.

Pero durante la charla que mantuvieron, Becerra vivió un momento incómodo al ser confundida con su colega, Tini Stoessel. Todo ocurrió cuando la diva de los teléfonos le consultó a la joven cómo fue llenar dos estadios River Plate con tan solo 23 años, convirtiéndose en la primera mujer argentina en lograrlo. “Sí, la verdad que se agotaron enseguida. ¡Fue tremendo! La verdad que la gente me concedió el honor y fui la primera argentina en hacer dos River. Entonces fue algo muy heavy, algo único e inolvidable”, aseguró Becerra, muy emocionada por sus logros.

María Becerra fue una de las invitadas de lujo al living de Susana (Foto: captura)

A lo que Susana le recordó: “Y ahora empezás una gira por Europa. Primero estuviste cantando con Coldplay, ¿no?”. A lo que, muy incómoda con esta confusión, María Becerra solo supo decir: “No, no”. Acto seguido, la decena de fanáticos que estaban presentes en los asientos cercanos al escenario comenzaron a abuchear a Susana y a gritarle que estaba equivocada, que esa había sido ¡Tini!

Disculpándose con la audiencia y su invitada estelar, Susana remontó la situación diciendo: “¡Esperen! Que yo estaba en el exterior y no me acuerdo. Acuérdense que yo vivía en el campo”. Luego de que le trajeran su lista de temas a tratar con María Becerra, Susana retomó la pregunta: “Pero es verdad que estuviste cantando con un americano…”. “Sí, canté con Michael y Jason Derulo”, la ayudó Becerra, tratando de salir también de aquel malentendido con una sonrisa.

