Eugenia amagó con abandonar Gran Hermano y rompió en llanto: “No aguanto más”

A días de la final de Gran Hermano, Eugenia Ruíz, una de las participantes que ingresó en febrero, se mostró abatida al no poder ver a su hijo Felipe. En una charla con Selva Pérez, la concursante santiagueña se largó en llanto y visitó el confesionario para descargarse.

“Necesito verlo ya”, expresó Eugenia, como una declaración de principios, ante la mirada atónita de Selva, quien se solidarizó con su compañera. Cabe destacar que Ruíz es una de las nominadas y durante la gala de este lunes tiene chances de abandonar la casa, en una placa donde medirá fuerzas con Katia “La Tana” Fenocchio y Ulises Apóstolo.

Felipe, el hijo de Eugenia Ruíz

“Necesito escucharlo, abrazarlo, sentirlo. Escucharle la voz. Te juro que cuando veía la puerta giratoria me quería escapar con ellos. Necesito que me cuente de su colegio, lo dejé solo y me siento culpable", sintetizó acerca de Felipe, su hijo, a quien no ve hace cinco meses tras aislarse en la casa.

Ante este panorama, la participante uruguaya no dudó en contenerla emocionalmente. “Él está orgulloso, mirándote por la tele y sabe que su mamá está ahí, a unos pasos de él”.

Eugenia Ruíz rompió en llanto

Sin encontrar consuelo durante los últimos días, Eugenia hizo catarsis en el confesionario donde el Big, del otro, la escuchó atentamente. “Estuve media rara porque extraño a mi hijo, pero también me quiero quedar. No tengo estrategia, pero me banqué un montón de cosas. Espero recuperar las cosas que gustan de mí. Es muy difícil, quiero llegar a la final. Bánquenme, a pesar de las macanas”, cerró, con la mira puesta en el futuro cercano: este lunes se definirá si sigue o no en el reality.