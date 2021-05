Fabián Doman, sobre la guerra en el panel de Intratables: “Tenía que haber caras nuevas en el programa”

En las últimas horas, se desató una guerra mediática entre los panelistas de Intratables. Dos “históricos“ como Débora Plager y Paulo Vilouta no ocultaron su descontento ante la llegada de nuevas caras al programa (Martín Candalaft e Ignacio Ortelli) y destacaron el trato diferencial que reciben tanto por parte del conductor como por la producción del ciclo. Este mediodía, Fabián Doman pasó por Intrusos y tomó postura en el conflicto.

“La verdad que es indignante que vengan dos periodistas, a los que respeto mucho como Martín Candalaft e Ignacio Ortelli, un gran profesional, pero llegan con una información y a los cinco minutos ya están en un informe. Nosotros desde hace años estamos en el programa con Vilouta, con [Diego] Brancatelli, hemos traído primicias, impacto, información de relevancia hasta premios Martín Fierro nos hemos ganado por nuestra labor periodística y nunca un reconocimiento. El problema es de la producción y de Doman, que nunca nos reconocen nada”, señaló Plager a través de un video enviado especialmente al ciclo de América.

Por su parte, Vilouta tampoco se quedó atrás y se sumó al reclamo de su compañera. “No es una guerra, es una situación que hay que marcar y poner un límite porque los ‘históricos’ estamos muy atentos a todo lo que está pasando. Empezó una campaña de los nuevos por querer quedar bien. Primero armaron un chat privado con el conductor y le pasan la data que tienen y después empezaron a destacar cosas que dicen al aire. ¡Los viejos vamos por todo!”, advirtió en tono amenazante.

Luego de ver ambos tapes, Doman explicó la situación y tomó partido. “Me echan la culpa a mí. Martín Candalaft es el periodista que más conoce la causa judicial de [la muerte de Diego] Maradona, tiene todo. Eso generó un problema, porque un día habló mucho y ya el resto, en especial Vilouta, preguntó por qué hablaba tanto”, reveló.

Pero eso no fue todo. La participación de Carmela Bárbaro también habría molestado a los antiguos panelistas del programa. “Después hubo una semana muy fuerte de Carmela, porque como no está Brancatelli y tienen posturas políticas parecidas, adquirió un protagonismo muy grande. Aparte la cruzamos con su padre Julio Bárbaro, que piensan totalmente distinto, y ahí Vilouta también miraba”, recordó Doman, quien confirmó que la cosa empeoró con la incorporación de Ignacio Ortelli.

“Tenía que haber algún recambio, caras nuevas. Ellos siguen, pero el programa necesitaba frescura”, disparó ante el asombro de los conductores de Intrusos. “Mi mayor amigo es Diego Brancatelli porque trabajamos juntos desde hace muchísimos años. Con Paulo Vilouta y Débora Plager también me llevo muy bien, pensé que no se iban a ofender si traíamos gente nueva al panel, pero se ofendieron”, agregó confirmando la disputa.

Sin embargo, minutos después, Doman reveló otro detalle que enfureció al staff original. “El problema es que hay un chat, que se llama Los Simuladores, donde estamos Gustavo Grabia, Candalaft, Claudio Savoia y yo. Ahora lo sume a Ortelli también, pero ellos hacen temas judiciales. A Vilouta no lo sumé porque él no se encarga de investigar, tiene otro rol en el programa”, se justificó.

“Soy un abanderado de la vacunación en Miami”

Antes de abandonar el piso de Intrusos, el conductor de Intratables habló sobre su vacunación en Miami y confesó haberse sentido maltratado por haber tomado esa decisión. “Salí de vacunarme y lo conté inmediatamente porque ya veía venir una campaña de que no lo quería contar. Me sorprendieron algunas cosas que se dijeron en privado. Ahora hay gente que está viajando a vacunarse, hay un charter de famosos que está por salir. Me parece bien que todos los que se puedan vacunar en el exterior lo hagan”, señaló.

En cuanto a los motivos por los cuales decidió hacerlo en Estados Unidos, explicó que fue voluntario para el proyecto CanSino en el país, pero recibió placebo. “Decidí hacerlo por mi mujer María Laura que me insistió. (...) Soy un abanderado de la vacunación en Miami”, agregó.

Al nombrar a su mujer, fue inevitable indagar sobre la relación que Evelyn Von Brocke mantiene con la actual de su ex. “Tienen un chat con Evelyn, se ven siempre (...). El domingo estuvimos los tres juntos, no quiero que hablen a mis espaldas”, bromeó el periodista.

Por su parte, Von Brocke aseguró: “Nos llevamos bárbaro. Ya saben que están invitados a pasar Navidad si quieren. Yo creo en las familias ensambladas”.

