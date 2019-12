Fede Bal enfrentó las críticas y explicó por qué asistió al certamen el día en que falleció su padre Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de diciembre de 2019 • 14:44

Tras la muerte de su padre Santiago, Federico Bal fue duramente criticado en las redes sociales por haber abandonado el velatorio para ir a la gala del " Súper Bailando" y enfrentar la sentencia en las instancias finales del certamen.

Una de las que disparó contra el actor fue Malena Guinzburg, quien en Twitter escribió: "No coincido con 'el show debe continuar'. Dejame llorar un día en paz, carajo", expresó en uno de sus mensajes. Ante los cuestionamientos de algunos usuarios, la humorista e hija del fallecido Jorge Guinzburg aclaró: "Cada uno hace lo que puede/quiere. En lo que no coincido es en la obligación de 'el show debe continuar'. Tal vez, yo también prefiera pasar un duelo en el escenario, pero que sea elección".

La respuesta de Fede no tardó en llegar, y tras hablar de lo emotiva que fue la despedida de su padre, rodeado de amigos y colegas, enfrentó las críticas en su contra. "Con mi viejo somos muy parecidos, tenemos un amor muy grande por esta profesión y ponemos el trabajo en un lugar más importante del que quizá debería tener. Él me enseño a cuidar el apellido. A mí me criaron con la frase 'el show debe continuar'", comenzó a relatar el hijo de Carmen Barbieri desde un móvil con Los ángeles de la mañana.

Enseguida, aunque sin dar nombres, arremetió contra todos aquellos que lo cuestionaron el lunes por la noche. "Entonces cuando alguien me cuestiona que fui al 'Bailando' me da bronca. Es insólito. Hagan fila para cuestionarme. Yo me crié siempre en una familia donde el show continuó. Aun así, volando de fiebre, me he subido al escenario", aseguró Bal.

"Hay que valorar el trabajo y en mi casa faltó mucho. A veces no había un mango y esperaban que suene el teléfono. Cuando sonaba, sea para un bolo o un show, mis viejos se cambiaban y se iban a laburar", recordó emocionado. Tras aclarar que no fue por rating ni por buscar el voto lástima, el hijo del capocómico agregó: "Tengan respeto el día que papá se fue, al menos".

Por último, y con un tono molesto, explicó los motivos por los cuales decidió abandonar por un rato el velorio de su padre para asistir al certamen. "¿Por qué fui? Porque es mi trabajo, porque tengo un sueño y porque no le hice mal a nadie. Los duelos cada uno los hace como puede. Mi papá me hubiera dicho que vaya, sé que está orgulloso de eso", confesó dolido. Tras advertir que su profesión es así, agregó: "Siempre hay que mostrar del otro lado que estamos bien y a veces no estamos bien, y eso se refleja en el 'Bailando'. Aunque la tele no ocupa las 24 horas de mi día, yo después lloro con mis amigos".