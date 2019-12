Fernán Mirás habló sobre el final de Argentina, tierra de amor y venganza y se refirió al proyecto de continuar la historia, pero en los años sesenta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de diciembre de 2019 • 18:32

Fernán Mirás es uno de los actores más versátiles de su generación, pero tal vez le faltaba un personaje a su medida en la televisión para demostrar todo su talento. Ese personaje le llegó este año: su Samuel Trauman, el villano de Argentina, tierra de amor y venganza regaló algunas de las escenas más celebradas de la telenovela de eltrece y consiguió que esa criatura cínica, violenta y oscura fuera odiada y amada por los televidentes por partes iguales.

"Es muy gracioso en el modo en el cual me insultan, me insultan riéndose. Me cuesta un poco entender a mis fanáticos de ATAV. Me dicen 'banco a Trautman, pero dejala tranquila a Raquel (el personaje interpretado por la China Suárez al que, desde el comienzo de la historia, Trauman le hace la vida imposible)'. Es muy raro que un personaje genere sensaciones tan opuestas. Hay gente que me ha dicho 'te detesto, detesto tu personaje y además me hace reír'. Es raro", contó el actor, en diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad.

A su vez, reveló que se siente "muy conforme" con la historia que se cuenta en la tira y con la manera en la que fue escrita: " Generalmente, después de mitad de año, uno siente que los libros empiezan a resentirse, porque son muchísimos capítulos. ¡Y acá no pararon de pasar cosas!".

Por supuesto que Mirás no pudo evitar referirse a cómo terminará la telenovela, que ya transita sus últimos capítulos. "No puedo decir si muero o no. De morir, ocurre en el último capítulo, pero no sé si muero o no", "adelantó", ante la insistencia de los conductores. "Estoy re conforme con el final. Digamos que corre un poco de sangre. Uno valora la lucha de esos personajes contra estos tipos, porque están confrontando con otros tipos que matan sin ningún miramiento".

El actor también se refirió a la intención del canal de que la historia tenga una secuela, ambientada en los años sesenta. "Se habló, pero será para más adelante ver si ocurre o no. En concreto, firmado, no hay nada. Está muy en el aire, pero es una hipótesis. A Adrián Suar le gustaría", explicó.