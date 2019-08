Flor Vigna: "Mati Napp me hace muy feliz"

Flor y Facu se llevaron nuevamente un puntaje altísimo Crédito: Crédito: LaFlia

Firme en una relación que está dando sus primeros pasos, Flor Vigna llegó a "Bailando por un sueño" para presentarse en el ritmo de cuarteto. Allí la recibió Marcelo Tinelli, que no dudó en preguntarle cómo estaban las cosas con Mati Napp, su coach y "casi" novio. Lo primero que le dijo el conductor de ShowMatch era si ya se podía hablar de noviazgo, pero la joven solo contestó: "Lo quiero mucho".

Más adelante Tinelli le preguntó si era cierto que habían estado besándose en la puerta de LaFlia "como dos quinceañeros" y ella le respondió: "Me trajo acá al programa, y nos despedimos. Él es un amor".

En tanto, Facu Mazzei, su compañero de baile, no se privó de dar su opinión: "Ellos son medio pesados con el profesionalismo, si se miran con ganas de darse un beso, dénselo. Y ahora como yo estoy soltero, quieren buscarme alguien a mí".

Sobre Occhiato y Pampita

Cambiando de tema y atento a los rumores de posible onda entre su ex, Nico Occhiato, y Carolina "Pampita" Ardohain, Tinelli le consultó a la participante qué opinaba de ese tema. Muy simpática y sin perder el buen humor, ella aseguró: "Él puede hacer lo que quiere y Caro siempre fue un amor. Yo quiero que realmente los dos seamos felices por separado. A mí Mati Napp me hace muy feliz, y él está en todo su derecho". Después aceptó entre risas que la posibilidad de ver a su ex con Pampita le dolía un poquito en el ego porque ella es de las mujeres más lindas del país.

Luego de bailar y demostrar que son una de las parejas más talentosas del certamen, Ángel de Brito se deshizo en elogios: "Es maravilloso verlos. Fue un baile original y lo hacen a la perfección. Me encantó chicos, felicitaciones" (9). En el momento de Pampita, ella felicitó a Matías por la coreo y expresó: "Son de los pocos que le hacen honor al ' Súperbailando'. Un placer tenerlos en la pista" (voto secreto).

En su turno, Nacha Guevara consideró que Flor y Facu eran "exactos" y agregó: "Es un placer. La coreo me encantó, está todo bien. Hasta me hicieron olvidar lo feo que es ese vestuario, ustedes pasaron por encima de eso, lo hicieron perfecto" (9). Marcelo Polino pidió el BAR, y destacó que no le gustó mucho Facundo cantando pero que sin embargo les pondría su nota máxima (5).

Al momento del BAR, Flavio Mendoza coincidió con Pampita y aseguró que ellos "son los mejores". "Ella no es una bailarina de técnica, pero tiene técnica. No tiene nada malo. Increíble los trucos. Y Facu vos tenés que seguir cantando, sos el uno, punto para arriba". A continuación, Laura Fidalgo también se sumó a los elogios y destacó: "Hubo mucho truco, pero como todo fluye es hermoso, punto para arriba". Y en el cierre, Aníbal Pachano remarcó que Mati era el mejor coreógrafo del certamen, pero dijo que la previa era un plomo y que basta del "que sí, que no" entre Flor y Mati. Dicho eso, dio otro punto para arriba. Con 26 en total, la pareja se coronó como la mejor de la ronda.