Florencia Peña anunció que dejará la conducción de LPA, su programa en América TV: “No puedo seguir”

Florencia Peña publicó en sus redes sociales un video en el que explica los motivos de su salida de LPA, su programa en América TV. La actriz de Casados con hijos vive una agitada temporada teatral y admitió que era un momento “muy difícil para compatibilizar tanto trabajo”.

“ Como se darán cuenta, el suceso de Casados con Hijos nos está dejando de cama a todos. Un poco a partir de esta situación, decidí terminar el programa LPA a fin de mes”, comenzó su descargo la actriz y conductora de televisión. Y sumó: “Es difícil compatibilizar tanto trabajo, pensé que iba a poder, pero son dos cosas con mucha energía ”.

La actriz se pronunció sobre su partida de América TV tras un año de hacer LPA todas las noches. Gentileza Instagram

En su mensaje, Peña se encargó de dejar en claro lo mucho que ama LPA, el ciclo de humor y actualidad que lleva adelante desde hace más de un año en pantalla. “ Nos ha dado muchas satisfacciones, fue un grupo divino y nos divertimos mucho. Hicimos muchas locuras que no se hacen tanto en la tele. Pero no puedo seguirlo en este momento, no sabría cómo hacerlo ”, se sinceró la conductora.

“Es difícil soltar cosas que te hacen feliz, me hace muy feliz ir a hacer el programa. Fue muy lindo, una experiencia muy hermosa y le agradezco mucho a América que me haya dejado hacer un programa como La Puta Ama, que nadie se atrevió a hacerlo. Siempre es un hasta luego, pero ahora siento que frenar un poco y dedicarme a Casados... Les agradezco a los que estuvieron del otro lado y a América por este año hermoso, alegre y lleno de humor. Nos volveremos a ver pronto”, cerró quien por estos días pone la mayor parte de su energía en encarnar a Moni Argento en el teatro Gran Rex.

Flor Peña deja la conducción de LPA

Peña debutó con LPA el 9 de mayo en la pantalla de América, acompañada por Diego Ramos, la Señorita Bimbo, Dan Breitman, el Chino D´Angelo y Noralih Gago. Pese a las fuertes críticas que recibió el programa en sus primeros envíos, consiguió encontrar un rumbo dentro del prime time de la señal.

El suceso de Casados con hijos en el teatro

La obra tuvo un debut a sala llena y así continuaron cada una de las sucesivas fechas de presentación. Con noches de hasta tres funciones consecutivas, esta pieza surgida de la adaptación local de una sitcom estadounidense promete ser uno de los sucesos teatrales del año. En la Argentina, la serie se convirtió en un gran éxito para Telefe, y todavía hoy puede verse los fines de semana en la emisora, compartiendo las jornadas de sábado y domingo con otro clásico televisivo: Los Simpson.

Florencia Peña trabaja en una agitada temporada teatral con Casados con Hijos. PATRICIO PIDAL/AFV

En la obra de teatro, que se presenta a sala llena en el Gran Rex, el elenco es casi el mismo que el original. Guillermo Francella interpreta a Pepe Argento, Florencia Peña es su esposa Moni y Luisana y Darío Lopilato son los dos hijos, Paola y Coqui Argento. El vecino de la familia, Dardo Fuseneco es, al igual que en la tele, Marcelo De Bellis.

El único cambio que hay sobre el escenario, en contraste con la pantalla chica, es el personaje de María Elena Fuseneco, esposa de Dardo. En televisión, ella es interpretada por Érica Rivas, quien quedó fuera de la obra por diferencias con la producción y, en teatro, su lugar es tomado por Azucena, otra vecina que es interpretada por Jorgelina Aruzzi.

Según la información difundida por la cámara que nuclea a productores y dueños de las salas comerciales del país, Aadet, Casados con hijos se ubicó en el primer lugar entre las obras más vistas dentro de la cartelera porteña en la semana posterior a su estreno . El costo medio de las localidades es de 8374 pesos en el Gran Rex, la sala comercial con mayor cantidad de butacas (3250) de la Ciudad.

