En Nosotros a la mañana, Fredy Villarreal se le declaró en vivo a Nicole Neumann y la panelista dio una respuesta inesperada Crédito: Capturas de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de diciembre de 2020 • 10:40

Fredy Villarreal sorprendió a todos durante su visita a Nosotros a la mañana (eltrece), cuando le declaró su amor en vivo a Nicole Neumann. Sonrojada y atónita por los halagos del humorista, la modelo le contestó la propuesta con otro piropo. La celestina fue Pitty, la numeróloga, quien vaticinó que ambos tendrán pareja en el 2021.

Villarreal estuvo invitado en el ciclo y se animó a escuchar predicciones sobre su futuro amoroso. "La mujer que aparezca en tu vida va a tener tez blanca, y su llegada va a ser después del mes de febrero", le auguró la famosa "investigadora de números".

Fiel a su estilo, el humorista bromeó: "Pará, vos me decís que si voy a tomar algo con alguien y no tiene tez blanca, ¿huyo despavorido?". Entre risas, Pitty trató de mantener la seriedad: "Va a ser una persona de piel blanca".

Fredy Villareal le declaró su amor en vivo a Nicole Neumann - Fuente: eltrece 09:35

Video

"¿Pero a qué le llamás blanco? ¿Una chica morena ya no? ¿Kate Rodríguez, por ejemplo, no?", consultó confundido el comediante. La experta en números aprovechó su lluvia de preguntas para dejarle bien en claro que el amor podía estar más cerca de lo que se imaginaba: "Como Nicole Neumann, tez blanca, bien clara".

La panelista estaba presente en el piso y se asombró al ver que la señalaban. Villarreal recogió el guante rápidamente y redobló la apuesta sin filtro: "Con todo respeto a Nicole y a su pareja, en vez de 'como Nicole', ¿le podés sacar el 'como'?".

Sonrojada, la modelo se llevó la mano hacia el corazón y no pudo disimilar la ternura que le causó su declaración amorosa. El Pollo Álvarez le consultó a Neumann si actualmente tiene pareja y ella recurrió al clásico para evadir preguntas personales: "Yo no hablo de mi vida privada en televisión".

La numeróloga dio un paso más y lanzó: "Te lo digo yo, Fredy, no tiene novio, está sola". La modelo se asombró y la contradijo: "¿Pero qué sabés vos?". Villarreal apeló una vez más a las bromas para que Neumann no se sintiera incómoda: "No pensé que esto se iba a dar tan rápido".

La panelista Karina Iavícoli dejó las indirectas de lado y fue directo al grano: "Nicole, ¿saldrías con Fredy?". Mientras se abanicaba y aseguraba que es "muy tímida" para encarar a un futuro candidato, la modelo se sinceró: "Sí, es muy atractivo y me gusta la gente con humor inteligente".