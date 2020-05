Nora Cárpena arremetió contra Antonio Gasalla: "Odia a las mujeres" Fuente: Archivo

Aunque desde que se bajó de la temporada de teatro en Mar del Plata por problemas de salud está alejado de los medios, un nuevo escándalo se desató en torno a Antonio Gasalla . ¿Qué pasó esta vez? El capocómico criticó duramente a Nora Cárpena y la actriz salió a responderle sin piedad.

El conflicto se desató ayer por la tarde cuando Moria Casán estaba dando una nota para Hay que ver y le preguntaron si volvería a trabajar con humorista : "Un día lo invité a mi programa Incorrectas y Nora Cárpena le preguntó por qué hacía personajes que siempre dejaban mal paradas a las mujeres. Al día siguiente me llamó para putear a Nora, me dijo que le iba a hacer juicio, que nunca tuvo un éxito y que ella deseaba la muerte de su marido [Guillermo Bredeston]. Enseguida pensé: 'Nunca más voy a trabajar con él'", reveló ante la mirada atónita de los conductores.

Tras escuchar sus dichos, Cárpena tuvo su derecho a réplica y esbozó una teoría al respecto: "Yo no le hago mucho caso a Antonio porque él odia a las mujeres . Él se enojó conmigo porque yo le hice esa pregunta en el programa de Moria, pero después de lo que dijo no hace más que corroborarlo", comenzó la actriz desde su casa, vía Skype.

Sin entender a qué se debe su odio, la actriz siguió: "Más allá de eso, Gasalla es un hombre tan exitoso, el público siempre le ha dicho que sí, tiene mucha gente que lo quiere... Entonces, me resulta difícil entender por qué una persona con tantas cosas positivas en su vida tiene tanto odio y resentimiento, no lo entiendo. Me acusó de desear la muerte de mi marido... No sé que le habrá pasado que lo ha marcado tanto para ser tan malo, porque que no le guste como actriz está en todo su derecho, pero meterse con la vida privada...".

Tras aclarar que Moria jamás le había contado esto antes, Cárpena le agradeció públicamente a su amiga el gesto de habérselo ocultado en un momento tan difícil de su vida. "Ayer me sorprendí porque solo me había dicho que Antonio había hablado mal de mí, pero nunca me contó los detalles. Esa es otra cosa positiva que tengo en la vida: amigos que se ve que me quieren. Lo vi como una muestra de cariño para que no me sienta mal. Yo ahora estoy un poco más entera pero en ese momento estaba muy mal y entonces a lo mejor lo hizo para evitarme un dolor. Si Moria salió a defenderme es porque lo creyó justo", señaló.

Volviendo a los dichos del humorista, la actriz reflexionó, sin éxito, sobre qué pudo haberlo enojado: "Siempre hemos tenido una relación cordial, social. Nunca trabaje con él, hicimos distintas carreras. Yo soy más de la ficción. Pero sí he ido a ver sus espectáculos, de hecho lo he ido a saludar al camarín varias veces. Yo he hecho esa pregunta pero no con mala intención, simplemente porque siempre me llamó la atención que en todos sus personajes las mujeres son o tontas o putas o malas o sucias, entonces le pregunté por qué. Se lo pregunté como una actriz que quiere aprender de un gran maestro", ironizó con cierta picardía.

"Yo también tuve algunos éxitos pero además tengo dos hijas, nietos, amigos, una vida maravillosa y no tengo odio. Que diga que deseaba que se muera mi marido me duele entre comillas porque como sé que es mentira y la gente también lo sabe, por lo menos la gente que a mí me importa", concluyó restándole importancia a las declaraciones de Gasalla.