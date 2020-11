La noche de bodas de Sansa y Ramsay Fuente: AP

3 de noviembre de 2020

El actor Iwan Rheon, quien dio vida a Ramsay Bolton en la exitosa serie de HBO Game of Thrones, habló de uno de los momentos más difíciles de su carrera como actor. Según detalló, no fueron las escenas en las que su villano despiadado llegó a despellejar a varias de sus víctimas, sino una en la que tuvo que su personaje violaba a Sansa Stark (Sophie Turner).

El actor describió esa jornada de grabación, cuando rodaron el ataque sexual, como "el peor día de su carrera". En la noche de bodas, Bolton viola a su flamante esposa, Sansa, quien fue obligada a contraer matrimonio con él, y lo hace frente a Theon Greyjoy (Alfie Allen), una especie de hermano adoptivo de la colorada. En diálogo con Metro.co.uk, el artista de 35 años dijo, al respecto: "Eso fue horrible".

Y agregó: "Nadie quería estar ahí. Nadie lo quería hacer, pero si estás contando una historia, tenés que contarla de forma que sea creíble. Era muy pero muy difícil de ver. Es una cosa horrible que ocurre, desafortunadamente, y no debería. Fue el peor día de mi carrera".

El joven también reflexionó sobre lo duro de lidiar con una experiencia así en la realidad y enfatizó que fue realmente un día muy feo para él. "Es algo de lo que no deberíamos haber tenido que preocuparnos nunca, porque es algo que no debería existir en el mundo... Pero desafortunadamente existe", opinó.

Además, quien le dio vida a Bolton mencionó otras de las crueldades que hizo su personaje en la serie inspirada en los libros de George R.R. Martin: "No ves realmente cuando le cortás el dedo a alguien. Cuando estás haciendo un primer plano, es un pedazo de plástico. Solo estamos actuando, no es real".

Novedades sobre la precuela

Mientras que muchos de los fans de GOT siguen algo enojados por el final de la serie que los mantuvo 8 temporadas hipnotizados, llegan novedades de la precuela que contará parte de la historia de la familia de los dragones, los Targaryen, 300 años antes de los hechos sucedidos en la ficción.

Paddy Considine (Peaky Blinders y The Outsider) se convirtió en el primer actor confirmado como parte del elenco de House of the Dragon, la ficción basada en el libro Fuego y sangre, de Martin.

"Viserys fue elegido por los señores de Westeros para suceder al viejo rey, Jaehaerys Targaryen, en el Gran consejo de Harrenhal. Un cálido, amable y decente hombre, Viserys solo desea llevar adelante el legado de su abuelo, pero como aprendimos en Game of Thrones, los hombres buenos no están hechos necesariamente para ser buenos reyes", augura HBO sobre la precuela.

Sobre la trama, se espera que se enfoque en la Danza de los Dragones, una suerte de guerra civil por la sucesión del reinado de Viserys entre sus dos hijos, Aegon II y su media hermana, Rhaenyra.

