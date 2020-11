Graciela Alfano y Guido Süller recordaron a Ricardo Fort, a siete años de su muerte

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de noviembre de 2020 • 11:14

El 25 de noviembre de 2013 moría Ricardo Fort. A siete años de su fallecimiento, Graciela Alfano y Guido Süller recordaron al carismático y excéntrico millonario contando divertidas anécdotas en Nosotros a la mañana.

"Nos conocimos en el '88 en Bunker, un boliche muy popular en esa época. Él tenía 19 años, ya era extravagante. Se me acercó, me sacó a bailar y me dijo que era dueño de una fábrica de chocolates. Yo medio que no le creí y él me dijo: 'Si a las 6 de la mañana seguís solo, te paso a buscar y vamos a mi fábrica'. Y así fue. Llegamos, el sereno le abrió el portón, fuimos al sótano y las paredes estaban forradas de chocolates. Me dijo: 'Elegite los que quieras'", comenzó Süller, al tiempo que aseguró que ese primer encuentro terminó con un beso.

Tras destacar que en su época de adolescente Fort no era millonario ni el personaje excéntrico en el que después se convirtió, recordó: "A veces le sacaba el auto al padre, si no viajábamos en colectivo. Nos sentábamos en el cordón de la vereda y soñábamos con ser famosos; él quería ser cantante y yo actor".

Mientras enumeraba todos los recuerdos, cartas y regalos que aún guarda de su íntimo amigo, el mediático confesó sus ganas de volver a verlo una vez más. "Quisiera que aparezca, que esto sea un chiste, no puede ser que no esté. Me gustaría darle un abrazo porque no pude despedirme. Fue muy fuerte su partida", advirtió emocionado.

Por su parte, Alfano [que esta semana está desempeñándose como panelista en el ciclo de eltrece] contó cómo conoció al actor y productor. "Fue cuando me invitó a su reality, en Miami. Fui a vivir a su casa, era un despliegue impresionante. En esa oportunidad, me acuerdo que compró los tres Rolls Royce, uno plateado, otro dorado y otro negro para ir a cenar con Cristian Castro a un restaurante muy conocido. Ricardo era así, hacía lo que se le daba la gana, violaba todas las reglas posibles", remató con una sonrisa.