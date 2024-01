escuchar

Llegó el domingo y con él, una nueva gala de eliminación en Gran Hermano. El clima de tensión va en aumento dentro de una casa en la que hubo numerosos enfrentamiento durante la última semana. Y en medio de grandes rivalidades y toda clase de asperezas, se produjo una nueva eliminación.

La placa de nominados tenía a Lisandro Navarro, Zoe Bogach, Sabrina Cortéz, Agostina Spinelli, Emmanuel Vich, Alan Simone y Catalina Gorostidi. Los cantos en la tribuna pedían distintas eliminaciones, pero todo parecía indicar que Alan y Catalina estarían en un mano a mano, algo que finalmente sucedió. Durante los primeros minutos de la emisión, Santiago del Moro convocó a todos los hermanitos, y les informó que la primera en salir de placa era Zoe, seguida por Licha, con un 3.2 por ciento de votos en contra, un número muy bajo y que habla del apoyo que ese participante recibe por parte del público. En tercer lugar, Sabrina salió de la placa con un 6.3 por ciento de votos contra ella.

Más adelante, y con una placa en la que quedaban menos participantes, el conductor los invitó a los nominados a que pudieran dirigirse al público, para explicarles por qué querían seguir en juego. Y el primero en pasar fue Emmanuel, que expresó: “Quiero quedarme para cumplir mi sueño, para seguir viviendo la experiencia de Gran Hermano, y para hacer lo que vine a hacer: demostrarle a los chicos que se puede llegar lejos, por más que no tengas muchas posibilidades. Espero que me puedan entender, por ahí tengo días buenos y malos, como todos acá, espero quedarme y que me den otra oportunidad”.

En segundo lugar pasó Agostina, que explicó: “Me quiero quedar. Yo vine por un objetivo pero también extraño mucho y a veces suena desagradecido decir “me quiero ir”, pero estoy extrañando muchísimo. Lo que la gente decida va a estar bien. Voy a poner todo de mí y tratar de vivir esta experiencia, y si me tengo que ir también voy a estar agradecida y me voy a ir muy feliz”. En su turno, Alan se mostró muy tranquilo y en el confesionario, le dijo a los televidentes: “No tengo mucho para decir, creo que dije varias veces por qué me quiero quedar: quiero seguir jugando y compartiendo cosas con gente que llegué a querer, amigos y amigas, aunque dicen que acá no se viene a hacer amigos, a veces se siente que ya lo somos. Tego muchas ganas de seguir acá, seguir divirtiéndome, seguir jugando. Ojalá que la gente me aguante y me pueda quedar acá un tiempo más. Vamos a ver qué pasa”.

Quizá preocupada por la posibilidad de irse, Catalina hizo hincapié en su deseo de retirarse: ”Esta semana se me estuvieron haciendo muy complicadas. Le pedí a la gente que me ayude a salir, me gustaría quedarme por mis compañeras. Quiero que Agostina y Furia lleguen a la final, y soy una contención muy importante para ellas. Aunque tenga ganas de irme, voy a esperar que la gente me saque , demostré todo lo que soy, lo bueno y lo malo, y estoy muy agradecida a Santa Fe y a toda la gente que me está bancando, lo dejo en manos de ustedes. Estoy súper agradecida a vos Gran Hermano, a mis compañeros, y a mis compañeras. Que decida la gente, yo tengo muchas ganas de irme, pero no soy desagradecida”.

Una vez finalizado ese segmento, Del Moro reveló que la siguiente persona en garantizar su permanencia en la casa, al menos una semana más, era Agostina con un 12.7 de votos en contra. A ella le siguió Emmanuel, con un 22.1.

Finalmente llegó el bloque final, con Alan y Catalina en un mano a mano . Y al momento de revelar quién se iba, el sobre escondía el nombre de Catalina como la nueva eliminada. La votación fue contundente, y mientras Alan recibió un 36.1 de llamados que pedían su expulsión, Catalina casi duplicó ese porcentaje con un 63.9 , un número que habló a las claras del deseo de los televidentes por dejar afuera a esa jugadora.

