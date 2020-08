Guerra de conductores: con una ironía, Jorge Rial cruzó al Pollo Álvarez por defender a Nicole Neumann

4 de agosto de 2020 • 16:01

Luego de la repercusión que generó en el día de ayer la noticia de que Nicole Neumann contrajo coronavirus y las críticas en torno al trato con su empleada doméstica, sus compañeros de Nosotros a la mañana salieron a defenderla.

Mientras trataban el tema y mostraban el descargo de la modelo ayer en las redes sociales, Joaquín "El Pollo" Álvarez se sorprendió por los dichos que acusaban a la panelista de haberle quemado la ropa a su empleada cuando se enteró que tenía Covid. "¿Quién dijo eso?", preguntó desconcertado. Tras aclararle que fue en Intrusos donde se dio la información, agregó: "¿Quién les contó? Está el chat donde Niki habla con su empleada y eso demuestra que no es así".

Enseguida, Sandra Borghi se sumó a la defensa de su compañera. "Me cuesta entender cómo en una situación tan sensible se pueden poner a criticar y dañar al otro. Saquemos a Nicole, que es compañera nuestra... ¿No hay un lugar en el que te duele hacerle daño a alguien que se contagió? En vez de protegerla es tirarle más baldes de porquería. La verdad que no entiendo a veces cómo funciona la televisión", lanzó mientras que el conductor aclaraba que las críticas surgían dependiendo de quién sea el contagiado.

Sin embargo, minutos después un tuit de Jorge Rial sorprendió al conductor al aire. "Ojalá la ducha de mi casa saliera todos los días con la tibieza de @polloalvarezok", escribió el periodista de América, criticando al Pollo por su defensa a Neumann.

Lejos de hacerse el desentendido, Alvarez le contestó aunque sin entrar en polémicas. "Recién tuiteó Jorge Rial, a quien le mandamos un saludo. Por supuesto no voy a responder acá porque merece mi respeto... profesional", aclaró.

"Y es verdad, sí, soy tibio, muy tibio y me gusta ese camino. Lo elijo, voy por el medio, trato de no hacer conflictos. Solo cuando se meten con mi familia yo me meto. Así que sí, soy tibio, Jorge. Un beso grande", disparó el presentador de eltrece.

Mientras sus compañeros seguían analizando los chats de Neumann, el conductor los interrumpió para dejarle un último mensaje a su colega. "Ah y una cosa, los conductores deberíamos bancarnos entre todos, más la gente que está hace muchos años laburando. Cuando ves a un pibe, es mejor bancarlo. También, 'de tibio' te lo digo", concluyó con ironía.