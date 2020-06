Inesperado: a días del debut, Florencia Peña se bajó del jurado del "Bailando por un sueño 2020" Crédito: Instagram

Esta mañana, Ángel de Brito arranco su programa con un enigmático . "Tengo una bomba que va a tener mucha repercusión. Tiene que ver con el mundo del espectáculo. Una figura top tomo una decisión que involucra a Marcelo Tinelli ", lanzó el conductor, sembrando misterio en el estudio.

Mientras las panelistas de Los ángeles de la mañana hacían preguntas intentando adivinar de quién se trataba, el conductor del ciclo fue dando más pistas: "Lo sabe un grupo muy reducido de gente. Hay un cambio groso que podría modificar el rumbo de todo", advirtió. Hasta que por fin confesó: "Una importante figura del 'Bailando 2020' se acaba de bajar".

Tras descartar varios nombres, el periodista aseguró que la figura no está entre los participantes sino que pertenece al jurado y aclaró que su decisión no tiene que ver con la pandemia del Coronavirus, ni con una cuestión económica, ni tampoco se debe a un tema contractual. "No tiene que ver con los participantes sino con los jurados. A partir de hoy somos sólo 6", develó, sumando a los tres integrantes del BAR. Sin embargo, enseguida aclaró que habrá reemplazo.

A lo largo del programa, las panelistas intentaron adivinar de cuál de los miembros del jurado [Pampita Ardohain, Marcelo Polino, Florencia Peña y el propio De Brito] daba un paso al costado y jugaron con los posibles nombres de la nueva incorporación. Tras hacer sus apuestas, el conductor empezó a develar el enigmático por descarte: "El BAR sigue en el Bailando", confirmó. En cuanto al jurado estable, el primero en ser descartado fue Marcelo Polino. Tras aclarar que él no era, reveló que era Peña quien no iba a ser de la partida este año.

Con respecto a los motivos que la llevaron a tomar esta decisión, De Brito comentó: "Parece que en las últimas semanas, a raíz de la muerte de su papá, estuvo pensando y no tiene intenciones de trabajar este año. Es un motivo personal. Está triste, acompañando a su mamá y a su hermana en este difícil momento".