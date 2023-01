¿Internas por el lugar de Santiago del Moro? Paula Chaves habló sobre la posibilidad de conducir MasterChef

escuchar

Hace una semana, Santiago del Moro confirmó que este año no estará al frente de MasterChef. El conductor de Gran Hermano, el gran éxito del canal, explicó que necesita vacaciones y que ese es su plan cuando salga el último participante de la casa más famosa del país. Fue él mismo quien mencionó a Paula Chaves como su posible reemplazo. “ Por el momento no voy a estar, creo que lo va a hacer Paula ”, le dijo a LAM. La histórica conductora de Bake Off Argentina, de temporada teatral con su marido Pedro Alfonso en Carlos Paz, habló del tema con Pablo Layus, movilero de Intrusos en el Espectáculo.

Antes de poner la nota al aire, en el piso se hicieron eco de una disputa que se estaría viviendo en el canal. Es que, al parecer, el nombre de Iván de Pineda también habría sonado fuerte para llevar adelante MasterChef, programa que en esta oportunidad no tendrá a celebridades como participantes, sino que será con aspirantes desconocidos .

Paula Chaves en Bake Off Prensa Telefe

La nota arrancó con una anécdota de color: Chaves recordó cuando le propusieron hacer contenido hot. “Una vez me ofrecieron y no dejé ni que me digan el monto que me querían pagar para no tentarme”, dijo entre risas. Luego se puso seria y dio precisiones del tema que la convocó al móvil. “¿Te llamaron de MasterChef?”, preguntó uno de los cronistas presentes. “No. Yo nunca dije que me habían llamado”.

“Vos dijiste que te habían confirmado para hacer un programa en Telefe, que había un formato nuevo para vos”, le recordó Layus. Chaves aprovechó para aclarar que lo que ella sí contó fue que hubo una reunión en diciembre entre Paul García Navarro, su representante, y el canal, en donde le hablaron de un supuesto proyecto pero que nunca la convocaron. “De hecho, salió y no hubo llamado”, aclaró, y agregó: “Me hubiera encantado hacerlo pero siento también que estoy muy ligada a lo que es Bake Off. Fueron tres temporadas” .

El jurado de MasterChef Celebrity juzgará este año a participantes desconocidos Bernardino Avila

Sobre su paso por el reality de pastelería, Chaves se reconoció fan del programa. “A mí Bake Off me encanta. Fueron tres temporadas muy fuertes y me fascina”, reconoció. Además, explicó que también le gusta MasterChef, que lo veía y que lo disfrutó como televidente. “Estoy dispuesta a escuchar ofertas, sea en Telefe o en otros canales”, dijo sobre su futuro laboral y abrió el abanico a otras posibilidades .

De regreso al piso, Florencia de la V destacó que Chaves habló de la posibilidad de trabajar para otro canal y el resto de los panelistas confirmó que por el momento la conductora no tiene contrato con Telefe. Nancy Duré, por su parte, explicó que Chaves era la candidata natural para reemplazar a Del Moro, pero recordó que Marina Calabró contó en LAM que desde el canal habían tentado a Iván de Pineda para cumplir ese rol. Para reforzar esa teoría, Guido Zafora explicó que De Pineda apareció en escena “por el tema de las marcas”. “Las marcas adoran a Iván de Pineda”, confirmó.

Paula Chaves, Jey Mammon e Iván de Pineda, tres de los principales candidatos a conducir MasterChef 2023 Archivo

El regreso de Masterchef

Tal como había adelantado LA NACION, cuando llegue a su fin Gran Hermano, en marzo, Telefe pondrá al aire una nueva temporada de MasterChef Argentina, que traerá varias novedades. En primer lugar, porque se tratará de una edición sin participantes famosos, algo que no sucede desde 2015, cuando se emitió la segunda temporada del ciclo, seguida por dos ediciones Junior y luego por las dos temporadas de MasterChef Celebrity.

Masterchef Celebrity se alzó con el Martín Fierro de Oro

El jurado de esta nueva edición será el mismo trío de siempre: Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis. Sin embargo, la otra gran novedad es que no será Santiago del Moro su conductor, ya que luego de que finalice Gran Hermano se tomará unas merecidas vacaciones de la pantalla, y todo hace suponer que volverá en el último trimestre del año con una nueva edición del reality de convivencia.

Mientras se define quién quedará al frente del ciclo -también trascendieron los nombres de Laurita Fernández, Jey Mammon y Nico Occhiato-, el canal ya lanzó la convocatoria de participantes vía web desde su sitio oficial, por lo que los interesados en transformarse en el nuevo MasterChef de la Argentina ya pueden inscribirse.

LA NACION