Intratables: Alejandro Fantino, entre los consejos de Marcela Tauro y las críticas de Marina Calabró

En medio del run run que se generó por los cambios que viene presentando el programa Intratables (América), a raíz de la incorporación de Alejandro Fantino, los números de rating no lo acompañan. Mientras que algunos intentan ayudar al flamante conductor con consejos como Marcela Tauro; otros critican sus novedades como Marina Calabró. En tanto, el exAnimales Sueltos promete que no trata de cambiar el ciclo sino de sumar condimentos para seguir mejorando la propuesta.

“No estamos sacando nada”, dijo anoche en referencia al poco en tiempo en pantalla de los panelistas, que antes eran figuras protagonistas del ciclo y agregó: “Estamos sumando cosas, así que tranquilos, puristas de Intratables”. Tras estas palabras presentó a sus invitados, quienes ahora cenan junto a él en pantalla. (Sí, ya la podemos escuchar a Mirtha Legrand señalando que las comidas televisadas son su descubrimiento). El programa anoche tuvo un promedio de rating de 1,1 punto, una cifra muy baja para el horario y la apuesta que representa para el canal.

Chau Doman, hola Fantino

Recordemos que Fantino entró a Intratables en reemplazo de Fabián Doman, pero que originalmente fue un programa conducido por Santiago del Moro. Lo más atractivo de este formato -y lo que llamó la atención- fue su fuerte apuesta al debate político entre los variopintos invitados y los panelistas. Su intensa dinámica es su marca registrada, pero su nuevo conductor busca darle nuevos aires e imponerle también su estilo, aunque, por ahora, sus intentos parecen ser más fallidos que acertados.

Antes de aceptar este nuevo desafío, su compañera de Fantino a la tarde, Marcela Tauro, le hizo una advertencia al conductor. “Me llamó por teléfono y me habló muy bien. Me dijo: ‘Marce, mirá, es mi oportunidad, tengo 50 años, ¿qué opinás?”, contó la panelista al programa Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad). “Y le dije: ‘Tené cuidado porque el prime time este año está bravísimo, se está llevando a varios. Ale, si vos lo sentís, lo tenés que hacer’”, detalló sobre la charla que tuvieron previo al estreno.

En tiempos en donde no todos encuentran la fórmula del rating -basta ver lo que está ocurriendo con Marcelo Tinelli o lo que pasó con Jorge Rial y su TV Nostra-, el comentario de Tauro parece muy atinado. Al menos como para tener en cuenta antes de dar un salto como el que terminó dando Fantino, que ahora deberá lidiar con su decisión y tratar de encontrar su estilo dentro del formato que convirtió a Intratables en una marca registrada.

Marina Calabró se sumó a las críticas

Marina Calabró coincidió con las críticas de muchos de los televidentes que no vieron con buenos ojos los cambios que se produjeron con la incorporación de Fantino. La panelista de Lanata sin filtro se mostró muy aguda y no tuvo piedad a la hora de hablar del trabajo del nuevo conductor de Intratables. “Yo soy una defensora del formato clásico, me parece que es el gran debate de la TV”, dijo al aire por radio Mitre. Y sumó: “Si vamos a convertir a Intratables en ‘El Show de Fanta’ o ‘A la mesa con Fanta’ es otro programa, para eso hubieran bajado la persiana”.

No conforme con esta dura declaración observó haciendo referencia al rating de hace unos días: “Midió 1,9 y por ese número arruinar el programa que continuaba, es medio un mensaje de `no me importa nada´”.

Entre los cambios que sufrió el programa con la llegada de Fantino se encuentran la disminución de la cantidad de panelistas (ahora hay 4), la incorporación de un segmento en que el conductor cena con invitados y una entrevista mano a mano en algunos días del ciclo. Al exconductor de Fantino a la Tarde le señalan por las redes sociales que Intratables ya tenía un formato que funcionaba y que con los cambios que él está introduciendo está perdiendo esa esencia.

La salida de Doman

Fabián Doman anunció su retiro de los medios de comunicación y dejó su puesto vacante. Tras algunas emisiones con Paulo Vilouta como cabeza de programa, los directivos del canal se inclinaron por proponerle a Alejandro Fantino seguir el legado de Intratables. Pero Doman, antes de despedirse tras dos años frente al ciclo, había explicado sus razones para dar un paso al costado de la televisión y la radio.

“Voy a cambiar, si se quiere y en cierto modo, de profesión. Se ha publicado mucho del tema. Desde mañana, voy a ser el director institucional de una de las empresas más importantes de Argentina”, dijo al inicio del que sería su último monólogo. Además contó que también dejaría su lugar en Radio La Red AM 910. “En parte, vuelvo a mi otro amor que es la comunicación corporativa. Empiezo un trabajo que requiere una dedicación full time. Me costó mucho tomar la decisión porque no es que cambio de empresa, cambió de profesión, de vida”, había contado en su momento y había aprovechado para expresar su agradecimiento a todas las personas que lo había ayudado. Ahora Doman es el director de Relaciones Institucionales de Edenor.

LA NACION