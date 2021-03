Isabela Souza, la estrella de Bia: “Extraño mucho la Argentina”

La vida de Isabela Souza cambió por completo cuando en mayo del 2018 fue elegida por la varita mágica de Disney Channel para ponerse en la piel de Bia, personaje de la serie del canal que llevó el mismo nombre. Con tan solo 18 años se tuvo que ir de su Brasil natal para instalarse en la Argentina, aprender un nuevo idioma y prepararse para ser la nueva ídola de cientos de niños y niñas y adolescentes.

Hoy, casi tres años después, enfrenta un nuevo desafío. En Bia: un mundo al revés, que se puede ver por Disney+ , Souza volvió a interpretar al personaje que tanto conoce, pero con una personalidad diferente. “Toda la historia que conocen va a cambiar y está muy divertido. Hay muchos detalles que les van a encantar ¡Hay que verla como 10 veces para encontrar todo!”, cuenta en una charla mano a mano con LA NACION videollamada mediante.

“Después de las dos temporadas de Bia, en donde vimos cómo imaginaba y cómo esperaba encontrar a su hermana, ahora nos encontramos en un mundo en donde vamos a poder ver qué hubiese ocurrido si nada de lo que pasó hubiese pasado. Está todo muy distinto, muy cambiado, y los personajes tienen otras características, otros looks, otra actitud... ¡Es algo increíble!”, explica.

-Cuando parecía que Bia había llegado a su fin apareció este nuevo proyecto, ¿cómo lo recibiste?

-Fue súper emocionante y nos encantó a todos. Ni bien nos llamaron para contarnos nos agarró mucha curiosidad, comenzamos a preguntar cuándo serían las pruebas de vestuario y todos los detalles. Cuando leí el guion dije: “wow, necesitamos grabar esto ya porque parece impresionante”, y así lo fue. La producción y el trabajo de todo el equipo terminó siendo mucho más de lo que imaginamos.

-¿Cómo fue ponerte en la piel de Bia, pero con una personalidad y una vida diferentes?

-¡Fue muy divertido! Nunca había interpretado a una villana y ponerme en la piel de una Bia mala me encantó. Además creo que a la gente le va a gustar, al menos por los comentarios de Instagram y Twitter eso parece. A los seguidores de la serie les gustó mucho la química del personaje y todo lo que hace.

Un cambio rotundo de vida

-Para grabar Bia tuviste que mudarte a la Argentina y aprender español, ¿cómo fue vivir acá y aprender un nuevo idioma?

-Fue una de las cosas más increíbles que me pasaron en la vida. No conocía la Argentina y tampoco había vivido en otro lugar que no fuera Brasil. Siempre me gustó escuchar el español, pero no tenía la menor idea de como hablarlo, por lo que ahora es muy emocionante entenderlo. Me acuerdo mucho de los primeros días trabajando en otro idioma porque estaba muy nerviosa, pero ahora después de dos temporadas es maravilloso. De hecho extraño mucho la Argentina .

-¿Qué es lo que más te gusta del país?

-Me gusta el clima, me parece muy lindo porque en Brasil no tenemos el invierno que hay en la Argentina, aunque hay momentos en los que tenía mucho frío. También me gusta la gente de allá. Está ese mito de competencia entre los dos países, sobre todo por el fútbol, pero la verdad es que no lo viví, todos me recibieron súper bien y me encantó. Después la comida... el asado, el dulce de leche, cosas que tenemos en Brasil y me hacían sentir como en casa.

-¿Cómo cambió tu vida al ingresar al mundo Disney?

-Cambió todo. Primero aprender un nuevo idioma, segundo que a pesar de que ya había actuado en Disney Brasil, era solo para ese país y no había baile y no había canciones. Incorporar eso fue completamente nuevo para mí y me hizo crecer como artista, pero también como persona. Además tener tantos fans de repente, saber que a ellos les gusta lo que hago, que se sienten identificados con la historia... Digamos que me cambió toda la vida.

En Bia: un mundo al revés, los fans van a encontrar una historia completamente distinta a lo que se veía en la serie Cortesía Disney

-¿Estabas preparada para lo que venía o te tomó por sorpresa?

-La verdad es que no me tomó por sorpresa porque es algo que siempre quise, imaginé y pensé que se daría. Sabía que iba a ser un gran desafío, aunque a pesar de eso cuando supe la cantidad de cosas que tenía que aprender fue como “wow”. Me preparé mucho para esto, desde el principio, ni bien me avisaron que tenía la posibilidad de hacer el casting empecé a estudiar español por ejemplo, para llegar bien preparada.

-Antes de Bia hubo otras series de Disney que fueron un éxito rotundo, como Violetta y Soy Luna, ¿tomaste como referencia a Tini Stoessel o a Karol Sevilla?

-¡Sí! Tini es increíble y Karol también. Cuando empecé a prepararme para el casting miré Soy Luna y Violetta en español para empezar a entender el idioma y escuché todas las canciones. Fueron una gran referencia.

-Desde tu experiencia ¿Cómo es trabajar para Disney?

-Es un sueño, algo increíble y lo digo de corazón. Estoy muy agradecida con Disney porque ellos no solo eligieron al elenco, sino que nos prepararon y nos confiaron algo muy bonito, grande y especial. Nos dieron todo lo que necesitábamos para que esto sea un éxito. Ojalá algún día surjan otras oportunidades con Disney porque es genial.

Mirando al futuro

Como ocurre siempre, Disney se convirtió en un trampolín para Isabela. En 2019 fue elegida para grabar la versión latina y brasileña de la canción “Callar” de la película de Aladdin y fue nominada a los Kid’s Choice Awards. En enero de 2020 fue jurado del Festival de Viña del Mar en Chile y en abril grabó su primera canción fuera de Bia, una colaboración con el cantante venezolano Lasso.

Tras pasar gran parte de la cuarentena en la Argentina, por obligaciones laborales, la actriz finalmente pudo volver a su Brasil natal para encontrarse con su familia y comenzar a planificar los próximos pasos a seguir en su carrera.

-¿Te gustaría seguir actuando o te ves llevando tu carrera hacia la música?

-Me gustaría hacer un poco y un poco. Me encanta la música, pero es algo nuevo para mí porque toda la vida estudié para ser actriz. Cuando empecé a trabajar en Bia tenía 18 años, ahí recién apareció el canto, pero la actuación está desde hace mucho más. Si surgen posibilidades con la música me van a encantar, pero lo que siempre me imaginé y para lo que me preparé fue para actuar.

-¿Qué se viene en tu carrera ahora que terminó Bia?

-Por ahora estoy acá en Brasil, con mi familia. Con mi manager estamos viendo algunos proyectos por acá, porque me gustaría trabajar un poco en mi país, pero si surgen otras cosas también serán bienvenidas y me van a encantar seguro.