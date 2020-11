Juana Viale habló del regreso de Mirtha Legrand a los almuerzos

Juana Viale habló del regreso de Mirtha Legrand a la TV

Juana Viale sorprendió a todos el domingo cuando, con una breve frase dicha al pasar, habló de que su abuela Mirtha Legrand volverá a sus clásicos almuerzos tras estar ausente por la pandemia de coronavirus. Según Viale, el año no puede terminar sin el regreso de Mirtha a su mesa; sin embargo, la actriz no dio más precisiones.

En diálogo con LA NACION, Nacho Viale dijo que la expresión de su hermana responde más a un deseo que a un plan concreto. "No hay nada por ahora, es un deseo nada más, por el momento solo eso; la situación sanitaria sigue siendo peligrosa para ella", explicó el productor.

En septiembre, en diálogo con LA NACION, Mirtha se explayaba sobre un posible regreso. "Mi deseo es volver, pero estoy en zona de riesgo, soy una mujer grande. Es muy posible que haga un programa semanal", contaba. "No quiero hacer más los dos programas, es muy agotador, me cansa mucho. Si la situación afloja un poco, vuelvo, pero todo está muy bravo en este momento", manifestaba la diva, quien este año afrontó la muerte de su hermana gemela, Silvia.

Asimismo, la Chiqui le contó a este medio qué opina del trabajo como conductora de su nieta, quien se puso al frente de La noche de Mirtha y de Almorzando..."Juana está espléndida", subrayaba, orgullosa. "Me encanta, cada día lo hace mejor. Es muy espontánea, natural y encantadora. Se ve que estudia mucho. Es muy difícil hacer un programa así. Es muy complicado llevar adelante una mesa con tantos invitados y distintos temas. Si yo solo hago los almuerzos, sería La noche de Juana, ¿no es fantástica la combinación?", deslizaba.

Por su parte, Viale llegó a contar que, si bien aceptó la propuesta de suplantar a su abuela con tranquilidad, antes de salir al aire los nervios la invadieron. "Cuando vine acá y tenía que salir... Por suerte, toda mesa de amigos. Le digo, Nacho: '¿Vos llamaste a la ambulancia? Porque creo que estoy teniendo un infarto. Yo no me siento bien'. No quería salir, pensaba: '¿Por qué no fui maestra jardinera?'", expresaba la actriz, a quien ahora se la nota muy cómoda en su rol de conductora.

Informe: Milagros Amondaray

