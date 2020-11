La nieta de Mirtha Legrand sorprendió a sus invitados con un comentario sobre una escena de sexo del libro "La traición" Crédito: Captura de video

2 de noviembre de 2020

Juana Viale logró sonrojar a sus invitados en La Noche de Mirtha (eltrece) con una apreciación sobre el libro de Jorge Fernández Díaz, "La traición". La conductora elogió al periodista y escritor por una escena erótica que incluyó en la trama y fue sincera sobre lo qué sintió cuando lo leyó.

El sábado la nieta de Mirtha Legrand deslumbró con un vestido de punta en blanco diseñado por Gino Bogani. En esta ocasión contó con la presencia de Laura Di Marco, Alfredo y Diego Leuco, y Fernández Díaz, quien presentó la nueva novela protagonizada por el agente de inteligencia Remil.

Mientras charlaban de actualidad política Viale cambió de tema y descolocó a todos: "El libro no se trata sólo de política, hay una escena de sexo muy bien escrita". Después de un breve silencio continuó: "Me encantó, porque no es fácil. A mí me pasa como actriz que el gran desafío del director es poder transmitir a los actores qué es lo que quiere contar con una escena de sexo".

Juana Viale hizo un sorpresivo comentario sobre una escena de sexo del libro "La Traición"

"Para escribirla tenés que tener mucha pluma, sutileza y mucha información", confesó pícara. Luego redobló la apuesta y agregó: "Es impactante y excitante". Justo después de sus apreciaciones Alfredo Leuco la interrumpió y coincidió: "¿Te resultó excitante la escena de sexo? Te digo la verdad, a mí también".

El resto de los invitados no pudieron contener la risa y le cedieron la palabra a Fernández Díaz para que respondiera ante semejante elogio: "Dicen que así como los pintores dicen que el gran desafío es pintar las manos, en las escenas de sexo se prueba si un escritor sabe o no sabe".

Con su gracia habitual la actriz le retrucó: "¡Para mí re sabés!". Tratando de mantener la seriedad el novelista explicó: "Siempre esconde una cosa simbólica, ese es el truco. El modo en que se encuentran dos personas tiene algo que luego se explica. Es con un personaje medio misterioso".

Juana Viale brilló el sábado con un diseño primaveral de punta en blanco hecho por Gino Bogani Crédito: Malcolm MacGibbon

Sobre el final Leuco alzó la voz nuevamente y propuso: "Si esto se llega a filmar, Juanita puede ser el personaje femenino". Sorprendida, Viale atinó a decir: "Apa la papa", mientras se abanicaba, y reconocía que sería un gran desafío interpretar ese acalorado encuentro entre los protagonistas.