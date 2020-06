La panelista se enfrentó a las humoristas luego de que ellas trataran de "pelotuda de mierd..." a su hija de 19 años. Fuente: LA NACION

La mediática Yanina Latorre defendió a su hija que fue insultada por las humoristas Bimbo Godoy y Malena Pichot en Tarde baby , programa de radio emitido por Futurock. Fue luego de que Lola se pusiera a llorar al ser consultada por la relación con su papá, Diego Latorre, en un programa de televisión

Luego del episodio de llanto en la tele, Bimbo y Malena hablaron del tema en el programa de radio que conducen juntas y expresaron su desagrado por la actitud de la adolescente a quien calificaron como "criada entre privilegios" y que a raíz de eso ella no podía llorar por la infidelidad que su padre tuvo con la modelo fallecida Natacha Jait .

Todo comenzó cuando un usuario de Twitter compartió un video donde se escuchan los dichos de Pichot y Godoy. Al instante, Yanina retuiteó el video y en el mismo tuit sostuvo que Malena y Bimbo son "malas feministas". "O SEA, ¡RESENTIDAS! Ahora según esta fracasada una chica no puede sufrir, porque según ella tuvo una vida fácil desde lo económico. SEÑORAS NO SEAN COMO ELLAS. Destilan resentimiento", indicó en su cuenta.

"Es muy lindo escuchar a esta Bimbo decirle PELOTUDA DE MIERDA a una chica de 19 años que respondió a una pregunta y abrió su corazón. ESTAS MINAS SON REPULSIVAS", agregó muy enojada.

Por otro lado, pero sobre el mismo tema, Yanina también se enfrentó con la panelista de Bendita tv Carla Czudnowsky , a quien trató de "la periodista cool que venía a cambiar el mundo con Ronnie Arias. Mirá cómo terminó".

"Me molesta la panelista que no resiste un archivo. Antes de hablar de los dichos de esta chica anoche en Bendita sobre mi hija la voy a poner en contexto, porque cuando uno es panelista debe informarse. Esta chica el año pasado, en el contexto de un informe de Bendita, me critica como diciendo qué triste que Yanina Latorre hable mal de Morena Rial cuando ella sufrió por los hijos", sostuvo Yanina.

Por lo pronto, ninguna de las participantes de la discordia dio aún algún tipo de testimonio al respecto.