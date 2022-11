Juliana, de Gran Hermano: el dolor por la muerte de su hermano, su historia de amor con Maxi y una broma para Alfa

escuchar

Juliana (o Tini, como la llamaban en la casa) ingresó a Gran Hermano con la idea de ganar el juego. Y si bien no pudo lograr ese objetivo, enamorarse de Maxi se convirtió en un inesperado cable a tierra en el marco del reality. Y a pocos días de su eliminación, Tini dialogo con LA NACIÓN sobre sus estrategias, su historia de amor y qué espera para su futuro.

-¿Cómo fueron estas primeras horas fuera de la casa, en tu vuelta a la vida que tenías antes?

-Salí feliz, porque aunque estaba muy bien en la casa, sentía esa adrenalina por salir, por vivir todo el afuera y siento que un poco atraje eso. Tenía muchas ganas de ver a mi familia, de estar ahí en el piso y ver a Santiago (del Moro). Así que estoy contenta. Anoche se mostró una Juli tranquila con su paso por la casa, así que estoy agradecida y disfrutándolo muchísimo.

Juliana, en la salida de la casa adrian diaz bernini

-¿Qué impresiones tuviste sobre cómo te veía el afuera?

-Estuve mirando muy poquito. No me quiero cargar de mucha información, y también siento que parte de disfrutarlo es ir de a poco. Como soy muy sensible, prefiero resguardarme un poquito. Sí siento tal vez que el juego que utilicé yo, de agarrarme de cositas para que me favorezcan, se pudo haber visto un poco sucio o desleal adentro de la casa. Tal vez eso a la gente no le gustó. Yo creo que se mostró algo raro afuera, mi manera de decir las cosas es muy sin pelos en la lengua, y por ahí la gente lo tomó desde un lado irónico, o con intenciones de agredir.

-Hubo participantes que comentaron que vos utilizabas tu historia de vida, como parte de una estrategia de juego, ¿qué pensás al respecto?

-El tema del fallecimiento de mi hermano fue hace poco más de un año. El 2021 para nosotros fue muy fulero, fallecieron tres personas de mi familia, a mi mamá le agarró cáncer, fueron muchas cosas y hasta hubo otras no llegué a contar. Yo creo que a la gente le falta un poco de empatía, y si bien pasó un año de la muerte de mi hermano, para mí fue todo hace muy poco y hay muchas cosas que no termino de procesar. Yo estoy en un momento de sanación tremendo, de pasar de tener una vida en el extranjero a volver a mis raíces, tener que ir al psicólogo, hacer reiki y todo tipo de terapias alternativas para poder recuperarme y estar fuerte para ayudar a mis papás, que quedaron devastados. Entonces, creo que nombré mucho el tema porque siento que aún son cosas que estoy sanando y hay veces que necesito hablarlas o decirlas. De hecho a Maxi le hablaba mucho de Luciano y le decía: “Uy perdón, te estoy atosigando todo el tiempo”, pero él me respondía: “Me encanta que me hables de tu hermano, quiero saber de él, conocerlo”.

-¿Sentís que hubo jugadores que hablaron mal de vos?

-En el debate me dijeron que tuve inconvenientes con todos, pero que resultaba que todos me caían bien. Posta que nadie me caía mal, salvo las últimas semanas, donde hubo gente que ya me hartaba . En líneas generales yo tenía una buena relación con todos, pero era obvio que yo iba a jugar el tratar de ser amiga de todos y quedar bien con dios y con el diablo. Por supuesto, porque quería zafar de placa, quería quedar bien. Y en ese proceso me olvidé del tema del afuera y eso me jugó en contra porque se pudo haber visto medio sucio, medio “lleva y trae”. Pero esa no es la Juli real, sino que es la Juli de adentro de la casa, que se muestra así por conveniencia, como también hay otros tipos de juego que por ahí son un poco más dañinos y que no comparto. Sinceramente si me preguntás, no sé quién pudo haber hablado mal de mí, pero en un par de tapes sí la noté a Romi con demasiado odio, y me parece un poco fuerte que alguien te odie sin conocerte realmente. Yo nunca hubiese hablado así de ella o de Alfa. Sé que él me apuntó con un dedo y fui de las pocas personas que trató de entender sus actitudes.

-Alfa fue uno de los que festejó tu salida...

-Fue tremendo, porque lo más bizarro de todo esto es que quedábamos Cata y yo y él a Cata la odia desde hace mil años. Y Romi me empezó a odiar fuerte la últimas dos semanas y Alfa, que tiene un enamoramiento platónico con ella, porque no sé qué pasa ahí, también cambio de actitud. Y cuando él festejó lo miré como diciéndole, “hipócrita”.

-¿Qué pensás que te va a pasar con Maxi cuando le toque salir?

-Es increíble la conexión y el amor que sentimos los dos. En un programa de televisión obviamente van a pasar lo más fuerte, las peleas y la cosa sexual, pero hubo muchas charlas realmente hermosas, muchas desveladas de hablar del futuro, de cosas que queremos ambos. Yo siento que hay un amor totalmente genuino. Maxi es una persona maravillosa y me parece que lo dejaron un poco mal parado, con algunos comentarios que me hizo adentro de la casa, que no los excuso porque él dice algunas cosas de una manera un poco fuerte, un poco fría, pero son cuestiones a pulir. Yo sé que afuera vamos a querer estar juntos, ojalá el amor resista todo.

-¿Te ves en un futuro con Maxi, compartiendo una historia similar a la de Ximena Capristo y Gustavo Conti, que también se conocieron en un Gran hermano y todavía están juntos?

-¡Qué volado eso! Con Maxi hicimos muchos planes lindos, queremos viajar porque es algo que nos fascina a los dos y hablamos mucho de comprar un motorhome, otro sueño que tenemos en común, y también queremos adoptar un perro. La verdad es que estamos enamorados, flasheamos amor fuerte y ya pensamos en esas cosas. Me acuerdo que decíamos, “no nos adelantemos”, pero estábamos todo el día ahí y tampoco íbamos a andar mezquinando amor.

Juliana, cuando le tocó ingresar en el reality Prensa Telefe

-¿Sentís que frente a esa historia de amor ganar el juego quedó en un segundo lugar?

-Yo sentía que tenía todas las pilas en el juego, incluso un poco más que él, y le decía: “dale, despertate que no puede ser todo corazón acá adentro”. Pero las últimas dos semanas fueron muy intensas, me sentí muy atacada por muchas cosas, entonces me aislé bastante con Maxi, porque necesitaba desahogarme. Entonces al estar con él, por ahí nos distanciamos de la casa y nos dejamos llevar más por el corazón que por el juego.

-¿Pensás que Maxi puede ser el próximo objetivo a eliminar dentro del reality?

-Creo que todo lo contrario, no sé si van a ir por Maxi. Eso sí, yo le dije que trate de ser más cauteloso, porque se muestra muy vulnerable, muy enojado con ciertas situaciones que no lo favorecen. Si bien nos queremos y todo, a veces yo me sentía un poco culpable porque veía que se ponía muy mal por cosas que me pasaban a mí. En parte yo me fui feliz por eso, porque ahora lo voy a poder dejar tranquilo, que vea las cosas que tiene para hacer y aunque va a estar un par de días triste, creo que se va a levantar con mucha fuerza. Siempre lo vi como un posible finalista.

-¿Volverías a la casa?

-Sí, volvería cieguísima. Y más si está Maxi adentro, ahí se mueren todos, ¡sobre todo Alfita! (risas).