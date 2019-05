La cantante tendrá como invitado especial al padre de su hija en la ronda de salsa de a tres del "Súper Bailando"

" Sergio (Kun Agüero) es un ex, ya está, no tenemos razón para mantener un vínculo. En cambio, El Polaco es el padre de mi hija. Es distinto. Yo le escapé a bailar con él, porque soy muy de evitar el circo, pero después lo entendí desde otro punto de vista y me pareció bien el mensaje para nuestra hija. Ya no nos miramos con los mismos ojos, pero lo sentí como un regalo para ella", confesó Karina "La Princesita" Tejeda en relación a su invitado en la ronda de salsa de a tres en el " Súper Bailando ".

En diálogo con Catalina Dlugi, la cantante reveló: "No empezamos a ensayar todavía con el Polaco. No tiene que faltar a los ensayos. Creo que acepté bailar con él porque sé que no me voy a volver a enamorar".

Y añadió: "Al 'Bailando' fui pensando que sabía dónde me metía, con mucha mala onda y miradas malas, pero para mi sorpresa no fue así el día de la foto. No hubo miradas extrañas. Después de haber bailado me sentí muy a gusto con todos. Me estoy sintiendo muy bien".

Sobre su presente sentimental, la intérprete de "Corazón mentiroso" aseguró que está soltera y no quiere abandonar ese estado. "Es cierto que no quiero estar en pareja. Estoy descubriéndome, aceptándome como soy. Muchas veces he estado en pareja para no estar sola o para sentirme protegida, y creo que eso no está bien. Hay que estar en pareja porque una quiere, no por necesidad", indicó.

Sin querer entrar en detalles, indicó que algo así le pasó junto al delantero del Manchester City, Sergio "Kun" Agüero, quien recientemente "blanqueó" su romance con la modelo Sofía Calzetti. "Cuando estaba con Sergio terminaba pensando más en él que en mí, por eso tampoco quiero estar de novia. Quiero pensar más en mí, priorizarme", aseguró.

Consultada si se le acercan muchos hombres, reveló: "Se me acercan hombres, pero hay que tener cuidado porque son muy pocos los que se acercan por algo sincero. No estoy preparada hoy, estoy negada totalmente"

A su vez, la cantante aseguró estar pasando por un momento nuevo en su vida luego de haber sufrido bullying: "Por no querer meterme en un conflicto toleré que mucha gente cruce el límite y eso es lo que empecé a hacer: a no guardarme las cosas. Hay que poner límites: que digan una noticia falsa tuya es una cosa, el tema es la forma".

"Me ha pasado que saquen noticias falsas y se burlaban en exceso de mí, físicamente y como persona. Eso está totalmente de más. La pasé muy muy mal, al extremo de no poder dormir y pasármela llorando. Creía que era muy injusto y la pase tan mal. Agradezco haber tenido templanza y no haber hablado en el momento, porque hubiese dicho cosas de las que me hubiese arrepentido", agregó.

Luego, finalizó: "Cuando entendí que callándome no era el camino, me dejé de guardar cosas. Hay que ser respetuosos con las personas, se juega con los límites y hay gente que se ha suicidado por el bullying. Yo sentía que me moría de la tristeza".