La Academia: a los 81 años, Alicia, la abuela de Cande Ruggeri dio cátedra de baile

Este martes, tras las festejadas performances de Ángela Leiva y de Flor Vigna, llegó a la pista de “La Academia” Cande Ruggeri. La modelo aseguró que estar entre las primeras parejas en bailar termina perjudicando a los participantes y además contó que echaron del chat de participantes a Lourdes Sánchez porque sospechaban que era la que filtraba las conversaciones a los medios.

Sin embargo, ninguno de estos temas fue tocado por la modelo en su previa junto a Marcelo Tinelli. Es que en el estudio se encontraba Alicia, la abuela de Ruggeri, quien se convirtió en la protagonista de la noche. La mujer, de 81 años, comenzó expresando que baila “todos los ritmos” y el conductor, entonces, llamó a Jony Lazarte para que bailara junto a ella. Tras verlos, Tinelli expresó asombrado: “Me das dos programas más y la confirmo como concursante”

Y entonces, Alicia disparó: “Daría la mitad de lo que me queda por vivir por bailar acá”. Quien tomó la palabra, al escucharla, fue Guillermina Valdes, jurado del certamen y, además, pareja del conductor. “Yo nunca hice un pedido especial, porque no me creo especial. Pero esta vez voy a hacerlo: pido que esté ella acá”, expresó la actriz y modelo.

“Tengo 81 años y bailo como cuando tenía 30″, afirmó, entonces la suegra de Oscar Ruggeri. Hernán Piquín, a su vez, reveló que la mujer tiene formación en danza clásica. “Soy profesora de danzas”, aclaró ella. Y, junto al reconocido bailarín mostró algunos pasos.

“Es el sueño de ella. Se viene la salsa de a tres. Nosotros con Mati Napp y Nico Fleitas hicimos un casting y decidimos que sea ella quien baile con nosotros”, anunció Cande. “Lo tengo que pensar... Ya lo pensé. Sí”, respondió Alicia risueña.

Luego de que Alicia bailara flamenco y malambo, Tinelli insistió: “Si llegás a estar bien en la salsa de a tres, agarrate”. “Agarrate vos, que te llevo el programa para arriba”, desafió la mujer.

Entonces, sí, llegó el momento de seguir con el concurso, y Cande bailó junto a Nicolás Fleitas al ritmo de “Si me tomo una cerveza” de Migrantes.

“No saben lo que es Alicia haciendo gimnasia. Sube muchos mensajes en su Instagram. Me encanta que Cande pueda compartir este momento con ella. Tienen una linda familia. Yendo a los participantes, me gusta que se siguen exigiendo. Me gusta como bailan juntos, porque siempre van un poquito más allá. Tuvo el espíritu de la cumbia”, abrió la ronda de devoluciones Ángel De Brito (7).

“Quiero destacar cómo van avanzando ritmo a ritmo. Impresionante como van puliendo todo. Esta es la mejor versión de Cande; te actúa, te mira a la cámara, te hace todo. Valoramos el avance. Me encanta este trío que la está rompiendo”, sumó Pampita Ardohain, dueña del voto secreto durante la ronda de cumbia.

“Está en los genes. Ahora entiendo por qué Cande baila tan bien. Nico y ella tienen una pureza, una candidez, una dulzura... Les creo todo. Hoy no vi tanta cumbia, vi más enlaces, piruetas que no tienen que ver con el ritmo en sí, pero me gustó lo que hicieron”, agregó Valdes (8).

“Fue una cumbia más cheta, más sofisticada, pero estuvo muy bueno. Sé que Cande trabaja un montón, se nota mucho ensayo. Fue una coreo acelerada, pero me faltó el relajo, ese disfrute callejero. De todos modos, me gustó mucho”, expresó, a su vez, Jimena Barón (7).

“Bienvenida a la abu Alicia, que es un placer verla bailar. Me gustó el baile y la actuación. Estuvieron muy bien”, cerró Piquín (7). Con 29 puntos, la pareja se ganó su pasaje a la siguiente ronda, la salsa de a tres, donde bailarán con la nueva “estrella” del programa.

