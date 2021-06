La Academia: el inesperado mensaje de la familia de Pachu Peña

Pachu Peña volvió este martes a la pista de ShowMatch para mostrar su destreza en el cuarto ritmo de “La Academia”, la música disco.

“Flor Díaz, mi bailarina es una genia, pero no la puedo acompañar. Me siento en deuda con ella”, reconoció el humorista, en diálogo con Marcelo Tinelli. Sin embargo, esta vez, la producción tenía preparado otro rumbo para la previa del humorista.

En una noche en la que el programa apostó a la emoción, Peña fue la primera “víctima”, cuando los responsables del programa pusieron al aire un clip en el que sus hijos, Iñaki, Olivia, Joaquina y Benjamín, que este año se incorporó a la productora LaFlia, se ocuparon de definirlo como padre.

Emocionado, el humorista bailó luego junto a su compañera y escuchó atento las devoluciones del jurado. “No me gustó la música. Muy larga la intro. No sé si lo quisieron hacer de verdad o era cómico, porque por momentos Pachu nos miraba y se reía. Mi amiga Moria Casán diría que fue tan feo que dio la vuelta. No vi ni un momento lindo de baile en Pachu. Hoy tampoco me gustó”, comenzó Angel De Brito (2).

Pampita Ardohain no estuvo de acuerdo: “A mí me parece que Pachu trabaja. Le marcamos algo y él lo trabaja, lo pule para la próxima. Todavía le falta fusión a esta pareja, porque la energía claramente es distinta. Pero a mí me gusta verlo a él creciendo ritmo a ritmo. Lo veo jugando, ensayando, la coreo viene bien aprendida. De a poquito lo vamos a sacar bueno”.

Jimena Barón (4) fue contundente: “Te amamos, Pachu. Esto me hizo acordar a Zoolander. ¡Era una cosa tremenda! Yo sentí que lo quiso hacer más en serio y se tentó una sola vez. Flor es alucinante, baila muy bien. Tengo que ser justa, porque no estuvieron en sincro y no fue una gran noche”.

“No puedo creer tantos años de Teatro Colón para a ver esto. No anoté nada. Solo que lo quiero. En algún momento creí que era una cámara oculta. ¿Esto es real? Zoolander bailaba mejor. Estuviste bárbaro en el shuffle y caíste. Flor, muy bien”, cerró el dueño del voto secreto, Hernán Piquín.

LA NACION