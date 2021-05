La Academia: ¿El jurado está complotado contra Guillermina Valdés?

Contra todos los pronósticos, la llegada de Guillermina Valdes al jurado de “La Academia” de ShowMatch no hizo más que traer revolución. Mientras reemplaza a Ángel De Brito (que se encuentra haciendo el aislamiento correspondiente por haber llegado recientemente de Miami), la mujer de Marcelo Tinelli no sólo se quejó al aire por no estar en el grupo de WhatsApp del jurado, sino que en la gala de ayer se cruzó con Jimena Barón por su puntuación a Pachu Peña.

Este viernes por la mañana, Hernán Piquín -uno de los integrantes oficiales del jurado- y De Brito opinaron al respecto y, tras una votación, contaron si van a sumar o no a la modelo al chat “Locademia”.

“No se picó. Como que sentí varias veces que me miraban raro. Yo no lo estoy juzgando a Pachu porque le tengo cariño o afecto sino como artista que tiene un compromiso con lo que está haciendo en este lugar y una trayectoria que me conmueve, entonces lo estoy evaluando según lo que puede dar. Simplemente defendí esa postura”, comentó Valdes ni bien terminó la gala de ayer en una nota con LAM, al ser consultada por el intercambio que mantuvo con Barón en la gala del jueves.

En cuanto a la reacción de la intérprete de “la Cobra”, que cuestionó su forma de puntuar en el estrado, advirtió: “No me gusto que me diga: ‘Esto no es así’. Yo no le digo a ella que un día dice una cosa y al otro dice otra. Tengo la mejor con Jime. Me rio del grupo de WhatsApp, ni me interesa estar, no pasa nada. Yo soy suplente, vengo un ratito, toco y me voy, pero también me gusta poder decir lo que siento sin que me juzguen”.

Por su parte, Barón explicó su reacción ante el 9 que Guillermina le puso a Peña. “Mi problema en la vida es que yo digo lo que pienso y acá encima me contrataron para eso. Marcelo preguntó, sino yo no me voy a meter nunca. Yo soy jurado y contesté. Yo vi amigos hermosos acá y no les puse notas increíbles. Borro la memoria y juzgo en pista lo que veo. Estuve de participante y eso da bronca. Mi trabajo es intentar una vara justa para todos”, indicó firme en su postura.

Tras escuchar a sus compañeras, Piquín se metió en la polémica desde el móvil. “No sé el quilombo que se armó. Yo lo único que dije es que agreguen una quinta silla para cuando vos vuelvas [dijo en referencia a De Brito]. Me parece que nos vamos todos del jurado y se queda Guillermina sola”, bromeó, además de adelantar que el lunes va a haber represalias. “A mí me dijo falso. Tremenda la Guillermina, me la imaginaba calladita, amorosa. Marcelo se asombró también”, agregó sorprendido.

“Yo comparto el criterio de Piquín, no era para regalar nota”, coincidió De Brito, quien contó que en el día de ayer hubo un debate privado en el chat del jurado sobre si finalmente incluir a la actriz o no. “Hubo votación y tomamos una decisión entre los cuatro, aunque no fue unánime. Habíamos votado 3 a 1 que esté. Pero acabo de escuchar a Guillermina que no le importa estar en el chat así que... ¿Qué hacemos Hernán?”, preguntó reavivando la pelea.

“Yo creo que deberíamos volver a debatirlo porque acaba de decir que no le importa. Si no le interesa estar, para qué vamos a sumarla. Si hablamos de cosas que no le interesan. No se la incluyó porque ella no estaba en el grupo cuando se armó el jurado. Tampoco íbamos a desarmar un grupo para armar otro”, aclaró el bailarín.

Sin embargo, después de un largo debate, los jurados decidieron incluirla en el chat grupal. “Ni bien termine el programa le vamos a dar la bienvenida, estate atenta Guillermina”, anunció el conductor antes de despedirse del aire.

