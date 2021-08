La Academia: Mar Tarrés es la nueva eliminada

La noche del lunes en ShowMatch, comenzó con la coreografía que por cuestiones de salud, Mar Tarrés no pudo ejecutar el día viernes. De ese modo, la humorista cerró el súper duelo ante la atenta mirada de los especialistas, que debieron votar por ella, o por el número de Sole Bayona y Mario Guerci.

Antes del baile, Marcelo Tinelli tomó la palabra para hablar sobre la polémica de los reemplazos, luego que Rocío Marengo dijera que en algunos casos, la figuras suplentes son bailarines profesionales que hacen un papel muy superior al de los famosos titulares. Y sobre ese tema, el conductor destacó que fueron muchos los participantes que acusaron algún tipo de molestia, entre quienes se encuentran Ángela Leiva, Karina “La Princesita, “Cachete” Sierra y Débora Plaguer, y destacó: “Queremos cuidarlos a todos, y la producción ha decidido que en este ritmo, haya reemplazos”.

Dicho eso, Mar Tarrés comenzó su coreo, que no fue muy bien recibida entre los jurados. Jimena Barón aseguró: “Mar, tuviste dos días más de ensayo, con lo cual tendrías que haber estado con toda la energía del mundo, y no te vi así. Era como una pasada, por momentos estabas marcando. Vos tenés un acting muy hermoso, y no sé qué pasó hoy que se iba por momentos, te noté muy cansada. Estabas como con un gesto de cansancio”. Dicho eso, su voto fue para la pareja de Sole Bayona y Mario Guerci.

Luego fue el turno de Hernán Piquín, que coincidió en que Tarrés tuvo la ventaja de contar con más días de ensayo, pero sin embargo observó: “Lo vi como la primera vez, estaba como lavado”, y votó también a la otra pareja. Cuando debió dar su devolución, Ángel de Brito fue muy breve, y resumió: “Voy a votar a la pareja que quiero seguir viendo”, y le dio su punto a Tarrés.

De esa manera, Guillermina Valdés se encontró ante la situación de tener que definir con su voto la eliminación de Tarrés, o darle un empate. Al comienzo de su devolución, ella expresó: “¡Qué lugar espantoso!”, y procedió a elogiar el trabajo de todos los participantes. Finalmente, le dio su punto a Guerci, y de esa manera Tarrés quedó afuera del certamen.

Muy emocionada, Mar se despidió del “La Academia”, ante las palabras de elogio de Marcelo Tinelli.

LA NACION