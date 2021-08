La Academia: Pachu Peña bailó lesionado y confesó qué fue lo que ocurrió con su cuenta de Twitter

Luego de haber pedido un reemplazo en el duelo del baile en el caño por estar lesionado, volvió Pachu Peña a la pista de “La Academia”. Para mostrar que todavía no está recuperado, el humorista incluyó su lesión en el acting de su nueva propuesta, usando una férula. Pero antes de verlo bailar, Marcelo Tinelli quiso sacarse una duda: qué fue lo que ocurrió con la cuenta de Twitter del participante.

“Yo lo vengo siguiendo en Twitter y de repente me encuentro con mensajes en inglés sobre criptomonedas”, afirmó el conductor. Sin parar de reírse, el actor, entonces, confesó: “Te soy sincero: me pusieron dinero para quedarse con la cuenta. La vendí. Y esa plata que me dieron, que no es mucha, va a estar destinada a chicos que tienen que operarse fuera del país. Ahora abriré otra cuenta y empezaré de cero”.

Luego, sí, Peña presentó su propuesta para esta ronda de cumbia junto a su compañera, Flor Díaz. Tras verlos, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (10): “Te felicito por lo de la cuenta. Poca gente deja su ego y dona algo tan valioso como son las redes sociales”, comezó el conductor de Los ángeles de la mañana. Y continuó: ¿Esto fue cumbia? ¡Con todas las cumbias que hay! Más alla del reggaetón que bailaron, Flor es siempre una bomba. Baila muy lindo. Y Pachu bailó mucho a pesar de la lesión, pero además bailó e hizo un sketch al ismo tiempo, no sé qué otro participante podría hacerlo. Esta semana les doy un poco de paz”.

“A mí no me gustó nada”, se diferenció Pampita Ardohain, dueña del voto secreto durante esta ronda. “Bailaron más en la entrada junto a Marcelo que después, en la coreo. En los momentos que bailaban, no tenían la energía arriba. Me quedé con gusto a poco. Me faltó baile, creo que no fue la mejor noche para este equipo”.

“Cuando lo vi me di cuenta que era muy inteligente este rol de paciente, teniendo en cuenta su estado, pero a mí me gusta más la cumbia argentina. Pero bueno, ya saben como los quiero... Por la nobleza del paciente”, agregó Guillermina Valdes (7).

Jimena Barón (5) también criticó la elección de la canción: “Pacgu, sos espectacular, medio ‘injuzgable’. No me parece piola que hayan traído a Daddy Yankee para la cumbia en la Argentina. Siempre son piolas con la propuesta, armaron una historia a partir de lo del brazo, pero necesito que Pachu se ponga las pilas con el baile. Me parece que es lo más justo, porque hoy hubo mucho chamuyo. Hoy estuvo flojo, perdón”.

“Pachu, ¡no le pegaste a un paso! Ibas totalmente a fuera de ritmo. ¿Te duele algo más? Porque todo estuvo fuera de música... Vos, Flor, estuviste divina. Tenemos que empezar a bailar un poco más. Todos te queremos”, cerró Hernán Piquín (4).

