La angustia de Carlos Monti por la enfermedad de Lío Pecoraro: "Va a salir adelante porque es un luchador"

15 de octubre de 2020 • 16:58

Este miércoles, Lío Pecoraro publicó un video contando que se le diagnosticó una leucemia promielocítica. Rápidamente, las redes se llenaron de mensajes de aliento y muestras de cariño por parte de sus colegas y seguidores del periodista. Esta tarde, mientras trataban el tema en Confrontados, Carlos Monti se quebró en vivo, sin poder esconder su angustia por la salud de su amigo y colega.

"Me pareció muy valiente de su parte enfrentar una cámara y contar lo que está pasando. La tele es su vida. Él se formó, estudió y trabajó para estar en la tele informando y divirtiendo", comenzó el periodista de elnueve, vía Skype. Y con la voz totalmente quebrada, contó el gran lazo que lo une con Pecoraro. "Me cuesta mucho hablar porque uno está preparado para hablar de lo que le sucede a los demás, pero cuando te toca de cerca cuesta. Y a mí me cuesta horrores, en mi caso porque Lío se formó periodísticamente con nosotros en Informadísimos", expresó en referencia al programa que conducía junto a Verónica Varano.

"Yo aprendí a conocerlo y yo sé que se va a curar porque con la misma tenacidad y fortaleza que le pone a cada uno de sus proyectos, de la misma manera va a salir adelante porque es un luchador. Ha demostrado que no se entrega por nada y ante nada", agregó mientras recordaba algunas anécdotas durante sus siete años en el ciclo de chimentos.

Lío Pecoraro habló de su enfermedad - Fuente: Instagram 05:47

Video

Muy conmovido, Monti rompió en llanto al recordar una situación personal que vivió hace años, donde Pecoraro estuvo presente acompañándolo. "Hace cuatro años yo viví algo similar con mi mujer. El primero que se acercó fue Lío. Él me apoyó, me contuvo y se puso el programa al hombro. Me preguntaba todo el tiempo cómo estaba Silvia. Ayer, cuando le escribí le dije que jamás iba a olvidarme de lo que hizo por mi mujer y por mí en ese momento", confesó entre lágrimas.

Tras repetir que su colega y amigo es un gran luchador, advirtió: "Estamos todos rezando por él. Yo sé que Dios, los médicos y su fuerza lo van a sacar adelante. Lio es un tipo con un corazón de oro. Estamos todos con vos para que no libres esta batalla solo. Estamos todos acompañándote junto a tu familia", concluyó mirando a cámara.