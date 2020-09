La angustia de Teté Coustarot por la muerte de su amiga Elsa Serrano: "Lo que nos queda es honrar su memoria" Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de septiembre de 2020 • 15:57

Teté Coustarot, como tantas otras modelos de la década del '80, era una gran amiga de Elsa Serrano. Conmovida y muy triste por la noticia de su muerte, la conductora de Mujeres de eltrece compartió su experiencia junto a la diseñadora que marcó un estilo en el mundo de la alta costura.

"Compartí una parte muy importante de mi vida con ella. Fue una mujer luchadora, emprendedora, que siempre iba para adelante. Y aparte, con un talento impresionante. Compartí viajes, situaciones, muchas experiencias de vida", comenzó Coustarot visiblemente angustiada este jueves, desde la pantalla de eltrece.

Tras definir su historia de vida como "una calabresa que llego a la Argentina e hizo una carrera impresionante", la periodista recordó algunas de las famosas que vistió la profesional de las tijeras. "No solo era una gran diseñadora sino que marcó una época en los '80 y '90 con diseños icónicos. Le hizo el vestido de novia a Susana [Giménez], que fue espectacular y uno de los más copiados. También hizo el de Claudia Villafañe, que como Diego Maradona quería una tela especial, tuvo que ir hasta New York a comprarla. Vistió a Sophia Loren, a Gina Lollobrigida, le hizo el vestido a Norma Aleandro para el Oscar. Se lo hizo a la distancia porque ella estaba en Estados Unidos y no se lo podía probar; le quedo perfecto", aseguró.

"Usaba metros y metros de género. Nadie te dibujaba el cuerpo como ella. Entrar a su atelier era entrar a un mundo fabuloso. Con su mesa gigante de corte como siempre la había soñado, con su depósito para guardar las telas. Ella tenía la línea de alta costura y otra de prêt-à-porter que vendía en todo el país", agregó sobre el talento de su amiga.

En cuanto a las especulaciones sobre los motivos por los cuales Serrano no pudo escapar del fuego, Teté opinó: "Ella estaba muy orgullosa de esa casa. No solo tenía habilidad para el diseño sino para la decoración. Ella se debe haber desvanecido porque tenía una terraza inmensa arriba, quizá hubiera podido salir por ahí".

Antes de seguir con la agenda del programa, casi con la voz quebrada y al borde de las lágrimas, su amiga de tantos años confesó: "Lo que nos queda es recordarla, honrar su memoria y agradecer haberla conocido".