La divertida participación de Adrián Suar en Separadas

Adrián Suar hizo una participación muy divertida en Separadas. Crédito: Prensa eltrece

Luego de que Polka anunciara que Separadas frenará sus grabaciones hasta nuevo aviso , los seguidores de la tira de eltrece se preguntaron cómo se plantearía el forzado impasse desde lo argumental. Y, aunque aún falta un episodio para saber qué cuestiones quedarán por resolver para cuando se concrete el regreso, la participación especial de Adrián Suar sirvió para aportarle una buena dosis de comedia al episodio de este jueves.

Tal como anunció la productora a comienzos de esta semana -antes de que decidieran suspender las grabaciones-, como medida preventiva por el avance de la pandemia de coronavirus se evitaron las escenas de cercanía entre los actores, así también como los besos y abrazos. Por eso, a falta de romance, nada mejor que el humor. Interpretándose a sí mismo, el actor jugó un rato con las protagonistas, colocándose como blanco de sus burlas e ironías.

Para empezar, y sin tener mucho que ver con nada, Adrián llega a la puerta de Espacio Rivero y tiene su primer cruce con Romina (Agustina Cherri) por un tema de estacionamiento. Inflexible, la policía lo obliga a correrse sin dejarse llevar por su fama ni por su simpatía.

"Diez cuadras" más tarde, Suar entra al lugar con la intención de conocer el gimnasio. Paula (Julieta Zylberberg) ni siquiera lo registra, y con la cabeza puesta en el viaje de Martina (Celeste Cid), lo ningunea y lo manda a sentar. Con Luján (Marcela Kloosterboer) no le va mejor: "No viene de canje, si él está retirado. ¿Te retiraste de la profesión, no?".

Tiene que llegar Carolina (Gimena Accardi), fanática confesa de "Suar, el mago sin dientes y el oso Arturo" para que las "Separadas" tomen conciencia de al lado de quién están, y también para que se dé un diálogo imperdible: "Sos más lindo personalmente, aunque bastante más bajo. Vi todas tus películas, la de 'suspicacia', la de la Tana Ferro, esa es muy divertida. Y la de sopapita, la que piensa que es flecha pero es sopapita. Esa me divierte. Y El host . no lo entendí El host , ¿qué era?".

Luego de un segundo malentendido donde lo tildan primero de novio de Gustavo Bermúdez y después de homofóbico por decir que no es gay como su personaje en Apariencias , el Chueco decide irse, no sin antes promocionar el inminente estreno de su película Corazón loco y de paso aclararle a Clara (Mónica Antonópulos) que no es Guillermo Francella. La reflexión de las chicas mientras lo ven alejarse es lapidaria: "Es mucho más simpático en la tele", "Yo pensaba que era un poquitín más alto", "Igual un besito le doy", "Se puso boca, era tan lindo este muchacho", "Es un petiso engreído, ¿quién se piensa que es? ¿El dueño de todo esto?".