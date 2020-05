Marley visitó a Catherine Fulop en su casa Crédito: Instagram

En una nueva emisión de Por el mundo , Marley fue a visitar a Catherine Fulop . Desde la comodidad de su casa, la actriz recibió al conductor y junto a él compartieron la emisión del domingo a la noche. A lo largo de la velada ambos repasaron los mejor de su viaje de 2019 a Fiji, mientras Marley se ocupó de investigar toda la casa, y hasta se animó a preguntarle a ella y a su marido, Ova Sabatini, si Oriana está cerca de darles la noticia de un hijo en camino.

A lo largo de la transmisión, y atento a las críticas que recibió en redes sociales el domingo pasado cuando visitó a Lizy Tagilani, el conductor y su producción tomaron todos los recaudos posibles en cuanto a la higiene y respetaron al máximo la distancia social de un metro y medio o más.

El recorrido por la casa de la actriz comenzó por su living, y allí Marley se detuvo a mirar la gran cantidad de fotos familiares. Hubo un adorno que le llamó especialmente la atención: un arbolito en el que colgaban fotos de todos los integrantes de la familia. Un marco sin foto fue el que disparó la gran pregunta de la noche cuando él le dijo: "¿Están esperando al nieto, hay una noticia? ¡¿No me digas que Oriana?! ¡¿Lo vas a confirmar hoy?". Pero muy divertida, ella respondió: "¡Todavía no, que se comporten!".

En uno de los fragmentos en el que emitieron sobre el viaje a Fiji, recordaron una videollamada que ambos realizaron y en la que hablaron con Oriana y su pareja, Paulo Dybala. Y mientras hablaban sobre ese lugar, Marley no dejaba cajón sin revisar. De esa forma, hizo un encuentro inesperado: lencería de Fulop y ropa interior que ellos suponían era de Ova, pero él mismo apareció en escena y aclaró: "¡Eso no es mío! ¡O es de Lucas o es tuyo!".

El mencionado Lucas es el novio de Tiziana Sabatini, quien según contaron está hace dos meses conviviendo en la casa junto a ellos. Ova, algo tentado, contó la experiencia de tenerlo en su hogar: "Él es divino, pero... son dos meses. Igual lo queremos, se porta bien". La hija de la pareja detalló entonces: "Papá es celoso de los novios, pero a Lucas lo quiere mucho". Y en ese momento, Marley remató: "¡Ya veo que la noticia del nieto al final viene por acá!".

Continuando el tema sobre una posible llegada de nietos, Ova contó la sorpresa que se llevó cuando pensó que Oriana iba a confirmarle esa noticia, pero le contó que se había contagiado de Coronavirus. Según explicó, Oriana los llamó y les expresó: "Ella me dijo "¿estás sentado? Porque te tengo que decir algo". Igual si voy a ser abuelo es una alegría, pero me tiró la del coronavirus y me dejó destruido" .

De esa forma llegó al final una nueva emisión de Por el mundo , en la que el segmento final una vez más fue aprovechado por Marley para destacar la importancia de haber mantenido distancia durante toda la emisión. En su la despedida, él recalcó que si bien no puede visitar a sus familiares debido a las actuales circunstancias, el programa debe hacerlo igualmente porque "este es nuestro trabajo, y la idea es entretener a la gente".