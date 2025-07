La emoción de Luck Ra al ver que un participante de La Voz eligió interpretar su canción: “Es más fuerte que yo”

Este miércoles, en el programa La Voz Argentina (Telefe), la participante Florencia Ibarra, de 20 años, conmovió a Luck Ra con la interpretación de su tema “Ya no vuelvas”. Con un tono de voz especial para interpretar esta canción del género cuarteto, la mujer tocó las fibras más íntimas del cordobés, quien no dudó a la hora de presionar el botón que hace girar su sillón.

En su presentación, Ibarra contó que nació en Argentina, pero su sangre es paraguaya. “Mi papá y el resto de mi familia llegó desde chica al país”, indicó. A su vez, manifestó que su hermana fue la quien descubrió su talento a la hora de cantar: “Mi hermana siempre me dijo que canto bien y que siga”.

La presentacion de Florencia Ibarra, la cantante que hizo emocionar a Luck Ra en La Voz

Una vez que abrió la puerta que antecede al escenario, Ibarra vocalizó de manera tal que Luck Ra no dudó en darse vuelta. “Quiero que sepas que no tuve absolutamente a ninguno amenazado para que no se diera vuelta”, aclaró, entre risas, el intérprete de “La Morocha”, que fue el único de los jurados que le dio el sí a la participante para que siga en el concurso televisivo.

Emocionado por la interpretación de su pieza musical, el cantante salió eyectado de su sillón para abrazar a Florencia. “Cuando pasan estas cosas... ¿Puedo salir corriendo y abrazarla?“, agregó.

Florencia Ibarra, de 20 años, recibió la bendición de Luck Ra para continuar en La Voz Argentina

Tras saludarla y conocer su nombre, Luck Ra elogió su repertorio, su voz y la impronta que le dio al tema, sin ponerse nerviosa. “Cuando esté mal de la voz podemos hacer el cambio. Yo pensé que iba a ser más en un tono de balada pero arrancaste con todo”, lanzó ante la felicidad de la participante.

Mientras los dos continuaban con la charla al aire, Lali Espósito, desde su sillón, lanzó: “Cómo te gana negro”. Con una sonrisa de oreja a oreja, el cantante cerró: “Es más fuerte que yo”.