No importa la situación, si es profunda o banal, pensada o espontánea. En un segundo, una idea puede conectar con los sentimientos, ir directo a la emoción y hacer descarrillar cualquier plan pensado previamente. Le pasó a Guido Kazcka en Bienvenidos a bordo, cuando un juego intrascendente lo llevó a revivir uno de los momentos más tristes de su vida.

Se trataba de que un participante girara una, dos o tres ruletas, con el sueño de ganar un taxi 0km y la licencia correspondiente. Julio, con las manos en los bolsillos, estaba preparado para decir un número y lograr la hazaña: "El 12, porque es el cumpleaños de mi hijo Fernando Gabriel. Tiene 25 años. Lo amo".

No salió el 12, sino el 24, a Julio todavía le quedaba la posibilidad de lograr dos correlatividades y, lógicamente, apostó al 25. Y salió.

"¿Qué me contás? Hablame de números, hablame de energías -reflexionó el conductor-. Qué lindo que tu papá diga que te ama. Yo te digo una cosa, lo que más extraño de mi papá es la forma que tenía de quererme. Nadie me volvió a querer así. Por supuesto que siento el cariño de mi familia, de mi mamá, de mi esposa, de mis hijos. Pero como me quería mi viejo no. No lo siento más".

El recuerdo y la emoción de Guido no es casual, julio es un mes que lo acerca mucho a su papá. Benjamín Natalio Kaczka falleció el 29 de julio de 2003, y había nacido el 1 del mismo mes. Y, a pesar de que pasaron 17 años, cada vez que puede el conductor mantiene vivo su recuerdo, con anécdotas cotidianas de su barrio, de sus amigos, de sus salidas a la cancha, de sus guitarreadas. Una sucesión de recuerdos imborrables, que, este lunes aparecieron una vez más.