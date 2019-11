La conductora repasó su historia de amor con Hernán Rey, con quien lleva 10 años en pareja

Ivana Nadal siempre es noticia. Su defensa de los cuerpos naturales, su franqueza a la hora de abordar temas candentes y las sensuales fotos que suele subir a sus redes la mantienen siempre vigente. Pero, además, la conductora está atravesando un muy buen momento, tanto laboral como personal. Así lo hizo saber en el programa Cortá por Lozano. Allí, contó que está preparando Juegan ellas, un programa sobre fútbol femenino que se verá el año próximo por la TV Pública y, además, presentó a su novio Hernán Rey.

Ante la sorpresa de los presentes en el estudio, Ivana contó que se conocen desde la primaria y que, idas y vueltas mediante, están juntos desde hace 10 años. "Nos conocimos de muy chicos, pero el primer recuerdo que tengo de los dos es a los 18 años. En ese momento hubo un flechazo en un boliche, City Hall", rememoró.

"Yo lo vi, él me miró y no pasó nada. Unas horas después, esa noche, pasé por delante de él, para ver qué onda. Y me convidó un chicle. Cuando empezamos a hablar nos dimos cuenta que fuimos juntos al mismo colegio de chicos y tenemos la misma edad. Aunque fuimos a cursos diferentes. La mamá de él encontró un video en el que estábamos de la manito. Es muy tierno", contó Ivana.

Y dio más detalles sobre la relación. "Hubo muchas idas y vueltas. La primera separación fue muy charlada. Nos llevábamos bien, nos queríamos y pusimos pausa, con la idea de volver, si se daba. Pasaron cuatro o cinco años y en ese tiempo salí con el Pollo, Joaquín Álvarez. Con Hernán siempre estuvimos conectados por algún motivo y de alguna manera. Entre una cosa y la otra ya llevamos diez años juntos. Nos conocemos un montón, hablamos de todo. Pero somos una pareja y no amigos, cosa que después de tanto tiempo puede pasar ¡Está más bueno!", confió, enamorada.

Los dos negaron ser celosos y aseguraron que jamás intentaron indagar en el teléfono del otro. "No nos revisamos nada y nos peleamos poco", afirmaron. Claro que, como suele ocurrir en las entrevistas de Verónica Lozano, durante la charla salieron a relucir algunas intimidades. En el caso de Ivana, que tiene un TOC que la obliga a levantar la mesa inmediatamente después de haber terminado de comer. "Para mí es algo positivo", se justificó la morocha. Hernán, en tanto, le tiene fobia a las arañas. "Estoy tratado de superarla", se excusó.

Ivana contó también una situación de acoso que vivió a los 14 años, cuando se sacó sus primeras fotos en una agencia de modelos: "Me acompañaron mi mamá y mi abuela a hacer fotos y el tipo les dijo que fueran a la esquina a tomar un café. Cuando terminamos las fotos, me propuso mostrarme el lugar, que creo que era un museo. Nos subimos a un ascensor, lo paró e intentó darme un beso. Le dije que no. Me contestó algo así como: 'Mocosa, así no vas a llegar a ningún lado, esto se maneja así'. Me fui y no conté nada hasta que tiempo después fui a otra agencia y le conté a ese hombre la experiencia que había vivido. Él se lo contó a mi papá. Pasa que no decís nada por miedo, por vergüenza".