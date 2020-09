La nieta de Mirtha Legrand tuvo que ponerse firme y frenar a dos invitados que mantenían una acalorada discusión en la "mesaza" Crédito: Captura de pantalla

13 de septiembre de 2020 • 14:16

El sábado en La Noche de Mirtha Legrand (eltrece) hubo un fuerte cruce entre dos de los invitados y Juana Viale tuvo que intervenir para frenar la acalorada discusión. Se trata de Baby Etchecopar y Silvana Giudici, expresidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que no lograron ponerse de acuerdo en algunas temáticas y la nieta de Mirtha Legrand fue tajante para cerrar el tenso momento: "¡Paren!".

En un programa donde también dijeron presente Paulo Vilouta y Silvina Martínez, la conductora tuvo que calmar las aguas en varias oportunidades. "Si la gestión de [Mauricio] Macri hubiera sido tan buena la gente lo hubiera votado, y no fue así; yo la banco a Patricia Bullrich porque es una de las pocas que hace lo que hay que hacer", sostuvo Etchecopar, y despertó opiniones encontradas.

El periodista continuó y agregó: "Fueron pecho frío, muy tibios y maricones". Giudici lo interrumpió y se defendió: "Tenemos de presidenta del PRO a Patricia Bullrich, así que jamás no podés decir ni tibios ni maricones".

Luego llegó la cocinera Jimena Monteverde, quien presentó el menú y también hizo referencia a la discusión: "Hoy tienen unas milanesitas de pollo que, a esta altura, ya deben estar heladas".

"Yo te diría que no te quedes mucho hoy porque seguro te enganchan en algún lío hoy", bromeó Vilouta mientras la chef volvía a la cocina. Después Giudici volvió a alzar la voz y aclaró: "Soy la autora de la ley de identidad de género y dije una palabra que prometí no decir nunca, que es 'maricones', no se dice eso, hay que corregir el discurso Baby".

Al ver que nuevamente subía el tono del debate en la mesa, Viale frenó a los invitados y les dijo: "Bueno, ¡paren! Tengo que presentar un par de cosas". Con su sonrisa cómplice, cerró el tenso momento y continuó el programa.