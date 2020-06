El "reproche" al aire de Juana Viale a Jimena Monteverde

El divertido reclamo de Juana Viale a Jimena Monteverde - Fuente: eltrece 01:23

7 de junio de 2020

Juana Viale está reemplazando a su abuela Mirtha Legrand en sus dos programas: La noche de Mirtha y Almorzando. Como la conductora es considerada persona de riesgo ante la pandemia de coronavirus, su nieta tomó la batuta de ambos ciclos en medio de la cuarentena, y cada fin de semana intenta dejar su impronta, que es la naturalidad.

El sábado por la noche, la actriz volvió a serle fiel a ese estilo espontáneo y protagonizó un momento divertido con la chef del programa, Jimena Monteverde. Luego de que la cocinera presentara los platos que iban a disfrutar los comensales ( Luli Fernández , Graciela Alfano, Luis Bremer y Dominique Metzger), se retiró del aire y Juana la hizo regresar con un pícaro comentario.

"A mí no me dijiste qué me ibas a hacer", fue el divertido reclamo de Juana, que al ser vegetariana iba a consumir un menú diferente. "¡Ay, perdón! Vos tenés verduras asadas y hummus", respondió Monteverde: "¿No querés pararte un poquito más allá, que la cámara no te toma?", añadió la actriz, de algún imitando los modismos de su abuela, lo que generó risas en sus invitados.

Hace unas semanas, en Almorzando, Viale también se permitió la espontaneidad al hablar de su relación con el arquitecto y guitarrista Agustín Goldenhorn (integró la banda de rock Falsos Profetas), quien se encontraba presente en el estudio.

La actriz decidió compartir con sus invitados y con la audiencia cómo conoció a su actual pareja . "Fue una cita a ciegas. Él me mandó un mensaje un sábado sin saber quién era yo, y yo tampoco sabía quién era él, nos había conectado un amigo. Ese día empezamos con un breve contacto telefónico y me hizo reír. Al día siguiente, le dije que tenía una hora para salir y tomar un vino y conocernos; dormí a los niños temprano, y me pasó a buscar. Como él no sabía que estaba hablando conmigo, me dijo 'ah, sos vos'", relató Juana. "De ahí fuimos a tomar un vino muy malo y surgió la magia", agregó.

Por otro lado, ante la pregunta de si se casaría si recibiera la propuesta de su novio, la nieta de Mirtha fue muy sincera: "Sí, me casaría, me encantaría casarme por la fiesta, por el nombre del amor, pero a la religión la dejo de lado", aclaró.