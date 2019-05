La polémica detrás del final de Campanas en la noche

La segunda muerte de Vito.

Guillermo Courau SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2019 • 02:18

Vito ( Esteban Lamothe ) sobrevive al disparo de Griselda (Eugenia Tobal). Omar (Federico Amador) queda encerrado en un campanario. Juani (Franco Masini) se despide de sus padres y les cuenta que se va a Lago Místico. Cualquiera que haya seguido atentamente Campanas en la noche y especialmente el último capitulo emitido el miércoles 15 podría desmentir categóricamente cada una de las afirmaciones anteriores y podría hacer varios comentarios al respecto: "Pero si Vito cae muerto apenas recibe el disparo por la espalda". "Nunca vi un campanario en los 80 capítulos que duró la novela". "Del papá de Juani hacía rato que no había noticias".

Aunque se evitó toda mención al respecto, la novela protagonizada por Calu Rivero , Esteban Lamothe y Federico Amador , en los cinco meses que duró sufrió varios recortes en su salida al aire, pero en el disco rígido de los editores quedó de todo. Desde momentos humorísticos que no se vieron en pantalla porque el termómetro de audiencia llevó a subrayar la trama policial, hasta algunos actores y actrices que vieron reducida su participación. Y estos recortes, no siempre quirúrgicos, se evidenciaron muy especialmente en el último capítulo. Acá algunos ejemplos contados por sus protagonistas.

El detrás de cámara del final de Campanas en la noche. (Telefe) 01:06

Video

El segundo disparo

Los fans de Campanas en la noche asistieron a la redención de Griselda ( Eugenia Tobal ), quien después de haber matado a cualquier cantidad de personajes, decidió hacer una buena acción: salvó la vida de Omar (Amador) y Luciana (Calu) asesinando a Vito (Lamothe) por la espalda, para luego suicidarse. Sin embargo, lo que no se vio es que Vito sobrevive a ese disparo y, chorreando sangre, va detrás de sus víctimas hasta que se produce el encuentro final que Telefe no emitió.

Federico Amador lo contó a LA NACION en detalle: "Era así: Vito con el último aliento se enfrentaba a nosotros, le apuntaba a Luciana y le disparaba. Omar se cruzaba para protegerla y el tiro le pegaba en el brazo. Había quedado súper buena. Una linda escena, dramática, de acción. Me acuerdo que me pusieron en el brazo una cápsula con un líquido rojo que explotaba, abría un agujero que había en la camisa y salía. Los chicos de efectos especiales fueron excelentes".

La escena eliminada de Juan frente al cadáver de Vito.

Y hay más. Inmediatamente después de disparar, Vito rueda por las escaleras y recién ahí muere y quien constata el hecho es Juan ( Rodrigo Guirao Díaz ), que en la versión que se vio en pantalla nunca aparece. Esta ausencia fue una de las inconsistencias más importantes del epílogo de Campanas..., ya que en un momento anterior María Marta (Patricia Viggiano) le da la dirección del convento Sagrada Misericordia. Entonces, ¿cómo podía ser que no hubiera llegado?

Tras conocerse el final, estas curiosidades sumadas a otras dudas invadieron las redes sociales y no faltó quien asegurara que fue el personaje de Guirao quien remataba al villano. El actor desmintió este desenlace: "No tuve ese momento de gloria. [Risas] Mi escena no era de acción. Cuando mi personaje llegaba, Vito ya estaba tirado en el piso y Luciana y Omar estaban abrazándose. Supongo que sacaron esa parte para dejar un final más romántico entre ellos dos". En los videos de backstage que publicó Telefe se puede ver la grabación de estas escenas.

Los protagonistas hablan del final (Telefe) 03:12

Video

Por quién doblan las campanas

Una pregunta válida de los fans de esta historia es el por qué del nombre de la novela. Es cierto que en el último capítulo hay una referencia velada al tema con una frase de Vito a Omar en el convento: "Acá es tranquilo, tenés un campanario que marca las horas... las horas que te quedan de vida, carpintero".

Sin embargo, Renato D'Angelo, miembro del equipo autoral, aclaró en su cuenta de Twitter que el origen del título no tenía nada que ver con eso: "El nombre surge porque gran parte de la historia iba a transcurrir en la escuela nocturna. El cierre original iba a ser en el campanario del convento, pero por cuestiones de producción jamás apareció". Fin del misterio.

Papá por siempre

La relación de Pablo (Diego Gentile) con Juani (Masini) fue creciendo a lo largo de la historia porque de las tramas paralelas fue la más interesantes. La química entre ambos traspasó la pantalla. Por eso, para los seguidores del programa, que en el último capítulo Juani apareciera con Bruna (Azul Fernández) en Lago Místico tuvo gusto a poco. Faltaba algo antes y... ¿saben qué? Estaba filmado.

Gentile le dijo a LA NACION: "Era una escena que se desarrollaba en la oficina de María Marta. Estábamos Juani, Florencia (Clara Alonso) y yo, o sea, la familia. Entonces Juan nos decía que quería estudiar veterinaria y que se iba a vivir al sur con Bruna. Era una escena muy emotiva entre los tres, donde mi mujer y yo le decíamos: 'Si es lo que querés, si pensás que es mejor para vos está bien'. A mí me gustó mucho hacerla porque era un cierre muy lindo para nuestra historia, era la aceptación del destino del hijo". En la edición final esa escena no se mantuvo.

Por qué se decidieron recortar estos momentos es difícil de entender. Decisiones artísticas, cambios de horario, la falta de confianza... No, una estrategia para perpetuar el éxito de la novela en redes. Y vista la buena recepción que tuvo la aparición en la página del canal de una escena eliminada -La Jorgito (Eugenia Guerty) fantasea con el baile hot de un profesor sexy- no se equivocaron. Desde el área de contenidos digitales de Telefe explicaron los siguiente: "Para este proyecto pensamos una gran cantidad de contenidos digitales que hagan de Campanas en la noche una experiencia multiplataforma. Así salíamos del concepto de producir solo para la pantalla tradicional. Escenas como la de Eugenia no quedaron para el aire, pero en la web funcionaron muy bien".

Entonces, ¿se podrá seguir viendo contenido exclusivo las próximas semanas? En la emisora aseguran que sí: "Entre las escenas que no salieron al aire y contenido especial que grabamos como backstage hay más de 50 producciones. No nos quedan tantos porque estaban pensados para subir durante la emisión, igualmente nuestra idea siempre fue extender el ciclo de vida del producto. El aire se apagó pero continuamos con el proyecto vivo en nuestras diferentes plataformas".

Campanas en la noche finalizó este mes pero, por lo visto, su historia todavía no se terminó de contar.