En una mesa donde no hay temas que no se toquen, Mirtha Legrand y Juanita Viale protagonizan una de las cenas más hipnóticas de La noche de Mirtha. A 9 meses de un cambio forzoso de conducción, la dueña del programa volvió a su puesto solo por una vez mientras su nieta, quien la reemplazó en los pasados 78 programas, ofició de entrevistadora. En medio de un ping pong de preguntas y respuestas, la Chiqui no pudo evitar saciar su curiosidad y manejar la agenda de la charla. Fue entonces cuando sin dudarlo le preguntó a su nieta por su novio, pero ella salió rápido del embrollo y esquivó el tema.

"Contame de tu novio", lanzó Mirtha sin pelos en la lengua, y el estudio estalló en aplausos. Juana, quien no es muy amiga de hablar de su vida privada, se las rebuscó para salir rápido del tema. "Lo conocí a Agustín", dijo Legrand y contó que no era verdad que no había visto gente en estos 9 meses.

En tanto, su nieta reveló que si bien hace un tiempo que sale con Agustín Goldenhorn, Mirtha lo conoció recién en septiembre cuando la pareja fue a su casa de Palermo a tomar el té, en una de las pocas visitas que recibió la conductora en los tiempos de cuarentena. Rápida y con la habilidad aprendida, la joven luego cambió de tema para meterse en otros tópicos que lograron distraer la sagacidad de la mítica conductora.

Juana Viale está de novia con el arquitecto y guitarrista Agustín Goldenhorn Crédito: Gerardo Viercovich

